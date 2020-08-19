Эксперт назвал способы повысить скорость работы смартфона
По словам Владимира Гриценко, «тормозят» в основном старые модели устройств, работающие на платформах iOS и Android.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher, Thomas Born, Valentin Wolf, Wanggang, Christoph Hardt/Geisler-Fotopres; ТАСС / Шарифулин Валерий
Эксперт платформы Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в интервью агентству «Прайм» обозначил способы повысить скорость работы смартфона. По его словам, удаление ненужных или занимающих большое количество места в хранилище приложений может решить проблему.
Владимир Гриценко отметил, что, как правило, «тормозят» устаревшие модели устройств, работающие на операционных системах iOS и Android. Несмотря на это, замедление в работе может отмечаться и у достаточно современных смартфонов.
Специалист рекомендует для увеличения производительности индивидуально настраивать систему и пользоваться облегченными аналогами приложений.
«В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube. К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений — например, Facebook lite, Google Maps Go», — сказал Владимир Гриценко.
Помимо прочего, в интерфейсе системы смартфона можно отключить графические эффекты и анимацию. Пользователь также способен проанализировать софт, работающий в фоновом режиме, и в случае особой надобности отключить программы.
Эксперт предупредил россиян, что гарантированного успеха можно добиться только путем покупки любого современного небюджетного устройства.
Ранее 5-tv.ru назвал позволяющие управлять смартфоном «секретные» коды.
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