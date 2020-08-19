На сколько подорожают ПК и ноутбуки в России в сентябре?
Эксперты уверены, что стоимость ближайших партий компьютерной техники будет напрямую связана с высоким спросом из-за роста «удаленки».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt; 5-tv.ru
Россиян предупредили о резком скачке цен на компьютерную технику. К осени она может подорожать на 20 процентов. Как рассказали «Известиям» эксперты, это связано с повышенным спросом и снижением курса рубля.
«Розница, дистрибуторы и вендоры стараются смягчить повышение в стремлении не потерять темпы продаж. Новое подорожание началось в июле, в России этот товар появится осенью, тогда мы увидим новый скачок цен», — считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Причем наиболее подорожают ноутбуки. Они стали очень популярны среди тех, кто перешел на удаленный режим работы. Только с начала года продажи увеличились на 40 процентов. Кроме этого предприятия выпускающие электронику, которые во время эпидемии были закрыты, сейчас стараются возместить убытки и повышают цены на продукцию.
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