На сколько подорожают ПК и ноутбуки в России в сентябре?

Россиян предупредили о резком скачке цен на компьютерную технику. К осени она может подорожать на 20 процентов. Как рассказали «Известиям» эксперты, это связано с повышенным спросом и снижением курса рубля.

«Розница, дистрибуторы и вендоры стараются смягчить повышение в стремлении не потерять темпы продаж. Новое подорожание началось в июле, в России этот товар появится осенью, тогда мы увидим новый скачок цен», — считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.

Причем наиболее подорожают ноутбуки. Они стали очень популярны среди тех, кто перешел на удаленный режим работы. Только с начала года продажи увеличились на 40 процентов. Кроме этого предприятия выпускающие электронику, которые во время эпидемии были закрыты, сейчас стараются возместить убытки и повышают цены на продукцию.