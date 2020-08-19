Как партия «Новые люди» оценила прошедшие предвыборные этапы

Предстоящие региональные выборы в России будут отличаться от предыдущих. В них примут участие не только политические тяжеловесы, но и новые партии. Некоторые из них было созданы лишь в этом году и уже получили колоссальную поддержку будущих избирателей. Правда, не всем удалось пройти муниципальный фильтр.

Алексей Лазуренко расскажет почему.

«У нас была эпоха сердитых горожан. Теперь у нас эпоха сердитых кандидатов».

В партии «Новые люди» таких — десятки по всей стране. Для молодого политического движения единый день голосования должен был стать первым серьезным испытанием. Но многих к этому снаряду просто не подпустили.

«У нас есть такое понятие спортивная злость. Это нормальное такое явление».

Алексей Стоян в родном Белгороде построил несколько спортивных площадок. В депутаты решил идти, когда понял: в борьбе за молодых чемпионов с чиновниками сложно найти общий язык.

«Разговаривать с ними сложно, потому что они всегда отписываются. Всегда говорят: ребят, ну вы там, спортивная организация, у вас свои дела, у нас свои дела», — говорит кандидат от партии «Новые люди» в депутаты Белгородской облдумы Алексей Стоян.

Стоян возглавил белгородский список кандидатов в депутаты от «Новых людей». Собрали 60 тысяч подписей. Но в местном избиркоме десять процентов из них поставили под сомнение. В регистрации партийного списка отказали. Теперь кандидаты в депутаты и их сторонники пикетируют местную администрацию.

И так по всей политической географии. «Новые люди» пошли во власть в 13 регионах страны. Но своей ячейки у партии уже точно не будет в Белгороде и Ростове. В Рязани из 14 одномандатников на выборы попадет только один. В Калуге отказали 13-ти потенциальным депутатам. В Краснодаре — 27-ми.

«Одни говорят, что молодым нет места в политике. Другие, что она им не интересна и они не голосуют. Пришло время это изменить».

И такой шанс у Сергея Борисова будет. Скрепя сердце воронежского активиста и общественника на выборы допустили. А значит для него борьба «Новых людей» со старыми политическими элитами только начинается.

«Люди не знают даже, как выглядят действующие депутаты, которых они выбирали пять лет назад. Они их видят только во время предвыборной гонки, на билбордах. Мы сейчас в партии „Новые люди“ это люди, которые не имели отношения к политике никогда. Мы живем в этих домах, в которых нет парковок. Мы ходим по лесам, которые вырубают», — говорит кандидат от партии «Новые люди» в депутаты Воронежской облдумы.

Теперь начинающие политики говорят: выборный механизм в стране — забюрократизирован, сложен. И совсем не готов к активистам новой формации. А «Новые люди» — именно такие. Поэтому, не смотря ни на что, они намерены продолжать борьбу за региональные парламенты.

«Те кандидаты, которых мы находили, у них такой принцип: мы делаем свой социальный проект, мы проживаем свою жизнь в регионе, независимо от того, будем мы депутатами или не будем. Мы очень надолго. Сейчас не прошли, позже пройдем», — уверен председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сейчас надежда — на суды. Партии уже удалось восстановить одного кандидата в Самаре. Еще и поэтому «Новые люди» называют себя прагматичными романтиками.