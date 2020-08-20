Навальный находится в тяжелом состоянии на ИВЛ

Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС главврач омской больницы. Ранее пресс-секретарь блогера рассказала в соцсети Twitter, что мужчину подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Он лежит в токсикологическом отделении. Его представитель также заявила, что в лечебное учреждение вызвали полицию.

В Минздраве Омской области также прокомментировали госпитализацию блогера.

«Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования», — сообщили в ведомстве.

Навальный почувствовал себя плохо на борту судна, летящего из Томска в Москву. Экипаж принял решение о посадке лайнера в Омске. Блогера в экстренном порядке отвезли на машине скорой помощи в больницу.