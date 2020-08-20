Размытый протест: Минск возвращается к привычному ритму жизни

В Минске, наконец-то, тихо. Обстановка в Белорусской столице сегодня успокоилась. Нет ни митингов, ни протестов. Что касается ситуации на заводах, то как сообщается всеобщей забастовки, о которой говорили лидеры протестного движения, не получилось. Практически все предприятия в стране работают стабильно.

Между тем, в сети появилась очень интересная фотография экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. На ней она позирует вместе с французским журналистом Бернаром Леви, больше известным как «продюсер революций». Руслан Смыков передает из Минска

Кажется, белорусский протест постепенно размывает. В прямом смысле. В Минске всего второй день дожди, а там, где еще позавчера были десятки и сотни, сегодня — совсем никого. Это — площадь Независимости, главная в стране. Сейчас — абсолютно пуста.

У Минского тракторного завода (МТЗ), где чуть ли не круглосуточно стояли активисты — сейчас тоже почти никого. При этом милиция по-прежнему дежурит. Сам завод не прекращает работу. По официальным данным, действуют все цеха. Сегодня утром на акцию вышла лишь небольшая группа сотрудников кардиоцентра, а в Солигорске на площади вновь появились шахтеры.

А это кадры минувшей ночи. Проспект Независимости в Минске. Несколько сотен человек заняли тротуар и выстроились в так называемую «цепь солидарности». В руках — бело-красно-белые флаги. Тут же проезжает колонна машин с официальными красно-зелеными полотнами. Пока на площади Независимости протестный митинг, в другой части Минска — две акции в поддержку президента Лукашенко. А здесь — массовое шествие за мир и стабильность Белоруссии.

Такие же митинги за действующего лидера страны прошли в Бобруйске. А в Гродно, чьи власти единственными в стране поддержали протест, местная газовая компания зажгла факелы в знак солидарности с демонстрантами. На этих кадрах, снятых в Гомеле, несколько десятков человек устроили импровизированный концерт у местного цирка.

Тем временем в сети набирает популярность совсем другое видео. Те, кто его выложил, утверждают, что снято оно камерой наблюдения в офисе организаторов массовых акций в Минске 11 августа. Видно, как люди испытывают лазерные указки, которыми предположительно собираются ослеплять омоновцев. Но главное — вот этот фрагмент разговора.

«Так, надо людей еще привлечь».

«Я узнал, он говорит — петарды будем палить, своим людям раздаем».

Кроме этого интернет облетели фотографии бывшего кандидата Светланы Тихановской с неким Бернаром Анри Леви. Это французский журналист, но в узких кругах известен как «вестник войны» и «продюсер революций». По информации из открытых источников, был замечен на баррикадах Арабской весны, в числе прочих продвигал идею военного вмешательства в Ливию, дважды выступал на Майдане. А начал с того, что призывал к бомбардировкам Югославии. За что позже стал одной из самых ненавистных персон в Сербии.

Сама Тихановская, судя по всему до сих пор находится в Литве, власти которой ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и еще тридцати белорусских чиновников. Теперь им запрещен въезд на территорию прибалтийской страны.