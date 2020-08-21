Самолет вылетел из Германии в Россию для транспортировки Навального

|
Нюра Незванова
229

На этом воздушном судне, как уверяет издание Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа, блогера должны доставить в Германию.

Самолет вылетел из Германии в Россию для транспортировки Навального

Фото: Instagram @navalny

За блогером Алексеем Навальным вылетел самолет из германского Нюрнберга, пишет Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа.

Сообщается, что необходимые документы для транспортировки блогера из России уже получены. По словам Бизилджа, он надеется, что Навального удастся отправить в Германию уже днем 21 августа.

Одновременно появилась информация, что медики, прибывшие в Омск из Москвы, собрали консилиум для принятия решения о возможности транспортировки находящегося в коме Алексея Навального

По последним данным, состояние блогера не изменилось — оно остается стабильно тяжелым. Об этом на брифинге с журналистами сообщила представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в тяжелом состоянии. Блогеру резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, и Навального с дикими болями доставили в местную больницу. Там его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Как в США прокомментировали госпитализацию Навального
8:17
Любовь Толкалина в одних шортиках восстанавливается после коронавируса — фото
8:07
Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен
8:01
Приготовьте чечевичный крем-суп, как в турецком отеле — пошаговый рецепт
7:51
Как получить кешбэк за путешествие по России — инструкция
7:45
Джо Байден официально подтвердил участие в президентских выборах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок