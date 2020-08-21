Самолет вылетел из Германии в Россию для транспортировки Навального

За блогером Алексеем Навальным вылетел самолет из германского Нюрнберга, пишет Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа.

Сообщается, что необходимые документы для транспортировки блогера из России уже получены. По словам Бизилджа, он надеется, что Навального удастся отправить в Германию уже днем 21 августа.

Одновременно появилась информация, что медики, прибывшие в Омск из Москвы, собрали консилиум для принятия решения о возможности транспортировки находящегося в коме Алексея Навального

По последним данным, состояние блогера не изменилось — оно остается стабильно тяжелым. Об этом на брифинге с журналистами сообщила представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в тяжелом состоянии. Блогеру резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, и Навального с дикими болями доставили в местную больницу. Там его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.