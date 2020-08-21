Как часто нужно пить вино, чтобы никогда не страдать слабоумием?
Ученые Лондонского института психиатрии пришли к удивительному выводу после массы исследований.
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Фото, видео: Globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Снизить риск развития деменции (Приобретенного слабоумия, выраженного утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков — Прим.ред.) поможет регулярное, но умеренное потребление вина. К такому выводу пришли ученые Лондонского института психиатрии, передает MK.RU.
По мнению экспертов, те люди, кто периодически балует себя красным сухим вином, на 30% менее подвержены вышеуказанному заболеванию, чем те, кто добровольно отказался от алкоголя.
Это мнение поддерживают и другие исследователи. В частности, многие ученые выражают уверенность, что вино также служит для профилактики и отсрочки болезни Альцгеймера (Самый распространенный тип деменции, состояние, при котором головной мозг не выполняет свои функции, что вызывает проблемы с мышлением, памятью и даже поведением — Прим.ред.).
Однако не только виноградный напиток столь полезен при профилактике слабоумия. По словам ученых, полезно придерживаться средиземноморской диеты, в состав которой входят: твердые сыры, зелень, цветные овощи, оливковое масло, фрукты и жирная рыба.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно выбирать настоящее церковное вино — кагор.
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