«Мы все одна страна» — главные проспекты Минска пестрят государственными флагами

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Акции и митинги в Белоруссии проходят мирно и все больше напоминают кружки по интересам.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Евросоюз продолжит согласовывать черный список неугодных граждан Белоруссии. Главы стран ЕС выступили за введение санкций против Минска.

Тем временем в самой стране уже третий день — мирно проходят акции и митинги. На площади Независимости люди уже поют и танцуют. Что касается забастовок, оппозиции так и не удалось повлиять на работу предприятий. Руслан Смыков передает из Белоруссии.

Вот таким практически световым шоу завершается почти каждый митинг на площади Независимости в Минске. Его участники, пока городские службы не включили фонари, зажигают свои — маленькие фонарики.

С каждым днем это все больше напоминает кружок по интересам. Можно воспользоваться открытым микрофоном и выступить со стендап-шоу, бесплатно попить чай и перекусить. Или даже поплясать, чуть в стороне от основного митинга, с политическими лозунгами.

Протестующие, кажется, выбрали новую тактику: собираться организованно только ближе к вечеру. Днем, кроме небольших разрозненных групп, на улице почти не встретишь бело-красно-белых цветов. Напротив, главные проспекты Минска и десятка других городов Республики пестрят государственными флагами. По всей стране прошли митинги в поддержку действующей власти.

«Сейчас колонна движется к площади Победы. Люди собираются возложить цветы. В руках почти у каждого официальный флаг РБ в красно-зеленых цветах. И это, по словам участников, главное, о чем они хотят заявить — государственные символы незыблемы», — рассказывает с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Смыков.

Теперь, когда эмоции поостыли, все чаще происходят вот такие встречи — одни пытаются убедить других просто на словах:

«Мы все — одна страна, мы все одни люди!»

Тем временем, в Гродно, чьи власти единственными в стране поддержали протесты, уже передумали. Горисполком счел митинги оппозиции несанкционированными, и не дал разрешения на их проведение. Чтобы окончательно убедить всех сомневающихся — по белорусскому телевидению выступил премьер-министр страны.

В сети появились кадры, которые до сих пор не публиковали. Авторы видео утверждают, что это Гомель, 9 августа, сразу после голосования. К милиционеру подбегает мужчина и распыляет в его сторону баллончик. А тут, как следует из описания к видео, сразу групповая провокация. Лидеры оппозиции записали новое обращение, уже не к народу, а к силовикам. Правая рука Тихановской — Мария Колесникова — фактически предлагает ОМОНовцам изменить присяге — за деньги.

Это обращение появилось сразу после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту создания главного мозгового центра оппозиции — так называемого координационного совета. СК расценил это как призыв к захвату власти. И уже начались первые задержания. Милиция сейчас допрашивает главу стачечного комитета Минского автозавода Евгения Бахвалова.

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