Врач назвала главные отличия гриппа от других ОРВИ

Вирусолог Малинникова: грипп всегда начинается с резкой интоксикации организма

Симптомы гриппа отличаются от первых признаков других острых респираторных вирусных инфекций. Об этом журналистам РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, для гриппа характерна в первую очередь выраженная интоксикация: резкая головная боль, боли в суставах и мышцах, сильная слабость. Температура тела, отметила специалист, может подскочить с нормальной до 39 градусов буквально за час.

Вирусолог подчеркнула, что грипп, в отличие от прочих вирусных инфекций, никогда не начинается с кашля, насморка или боли в горле — эти симптомы появляются только через несколько дней после начала болезни.

Кроме того, грипп способен активно поражать стенки мелких сосудов, что приводит к кровоизлияниям внутри и снаружи органов. Это особенно важно знать людям, принимающим кроворазжижающие препараты: у них возможны мелкие кровотечения из носа и десен, а также ректальные кровотечения.

Малинникова предупредила, что таким пациентам следует с осторожностью назначать средства, содержащие витамин С, поскольку он может усиливать проницаемость сосудов. Врач также отметила, что неправильное лечение гриппа чревато серьезными осложнениями. При первых признаках так называемой простуды лучше проконсультироваться с терапевтом.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что осенняя аллергия, простуда и грипп имеют похожие симптомы, но различаются причинами и скоростью развития. Аллергию выдают зуд в глазах, носу и горле, чихание и прозрачные выделения. Симптомы повторяются в одно время года, температура выше 38 градусов для нее нехарактерна.

Грипп же начинается резко, с температуры и ломоты. Простуда развивается постепенно и обычно проходит за 10–14 дней. Особого внимания внимания требуют хрипы, боли в груди и одышка.

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