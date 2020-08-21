ФСБ ликвидировала сеть подпольных оружейников в России
Участники банды действовали в Петербурге, а также Московской и Тульской областях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru
Крупную спецоперацию провели сотрудники ФСБ.
В Петербурге, Московской и Тульской областях они ликвидировали сразу пять подпольных оружейных мастерских. Изъято больше сотни единиц оружия, среди которого модифицированные автоматы Калашникова, американские винтовки M-16 и австрийские «Ауг». Также обнаружены пулеметы, пистолеты, гранаты и больше 11 тысяч патронов.
Участники банды задержаны, сейчас разыскиваются их возможные сообщники. Устанавливаются и каналы сбыта оружия.
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