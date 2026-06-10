Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Первую половину месяца можно смело называть «конфетно-букетным периодом»: Венера во Льве подарит нам красивые жесты, страсть и желание нравиться. Но космос любит драму!

С 10 июля сладкая сказка закончится, и начнется самое интересное. Венера в Деве столкнется с Ураном, а затем и с Марсом. Что это значит? Жажда перемен, ревность, соперничество и… шанс наконец-то расставить все точки над «i».

Астролог Виктория Лим эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как выжить в любовных качелях июля и не разбить себе сердце.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на июль 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Июль в 2026 году открывает интересные тенденции на любовном фронте.

До 9 июля представителям всех знаков зодиака стоит поистине наслаждаться и радоваться их отношениям, пока Венера будет идти по знаку Льва без единого аспекта. Это время для яркого проявления ваших чувств и красивых ухаживаний.

А с 10 июля Венера перейдет в знак практичной Девы, образуя напряженный аспект с планетой Уран, и с этого момента можно забыть о спокойствии в паре.

«Этот аспект привносит свежесть в отношения, жажду новизны и необходимость перемен. И с 14 числа к этой парочке присоединяется еще и воинствующий Марс, который вступит в противоборство с Венерой.

В буквальном смысле этот тренд означает соперничество в отношениях, конфликт между мужским и женским, ревность и борьбу. Аспект продлится и после июля», — отметила астролог.

Овен — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Овнам стоит наслаждаться идиллией в отношениях до 9 июля, пока Венера спокойно идет по знаку Льва без аспектов.

А вот с 10 июля Венера перейдет в знак Девы, и представителям огненного знака зодиака уже не будет так сопутствовать удача в знакомствах или налаживании текущих отношений.

Стоит учитывать общий фон на небе, когда с 14 июля начнется настоящее противостояние гендерных планет, наэлектризованное напряжением от планеты Уран. Это период конфликтности и выяснения отношений.

Телец — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Тельцы почувствуют ослабление конфликтов, начавшихся еще в прошлом месяце, и к концу первой декады июля у них наступит тотальное облегчение.

При переходе Венеры в знак Девы с 10 июля появятся возможности для любовной гармонии в жизни представителей земного знака зодиака. Это время укреплять отношения и договариваться.

Но все-таки стоит не забывать про общий напряженный небесный тренд и гендерную борьбу до конца месяца.

Близнецы — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

У Близнецов намечается весьма интересный период — до 9 июля они будут налаживать отношения и даже чувствовать безмятежность на любовном фронте.

А со второй декады июля, и особенно с 14 числа, начнется период противоборства и конкуренции в парах, ведь Марс, который вступит в борьбу с Венерой, будет весь июль находиться именно в знаке Близнецов.

В сложившихся парах могут случаться ссоры и конфликты, но их возможно перевести в благоприятное русло, если бороться не друг с другом, а вместе против общего врага или за общую цель.

Это прекрасный период, чтобы заняться совместным спортом, можно даже парными танцами, привнести что-то свежее в ваши отношения и таким образом возникшие страсти перевести в созидательное русло.

Рак — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Для Раков июль — относительно нейтральный месяц в плане романтических отношений.

До 9 июля будет ощущаться штиль, а какие-то положительные изменения возможны с 10 числа, как Венера перейдет в знак Девы. Можно обсуждать совместные дела в паре с практической целью — ведь Венера в Деве любит пользу и конкретику.

Также Ракам стоит быть аккуратнее в районе 14 июля, в день новолуния в их знаке, и не поддаваться возможным эмоциональным всплескам, дабы не разрушить взаимопонимание в паре.

Лев — любовный гороскоп на июнь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Львам стоит ликовать и праздновать любовь, пока Венера стройно идет по их знаку до 9 июля.

Это время гармонии в отношениях, красивых признаний, щедрых подарков и жестов в сторону вашей второй половинки. С 10 июля, как Венера перейдет в знак Девы, любовная удача будет не столь благосклонна ко Львам.

В целом, представителям огненного знака зодиака также стоит учесть напряженный фон на небе до конца июля. И быть аккуратными 29 числа, в день полнолуния по оси Лев-Водолей.

Дева — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Во второй месяц лета Дев ждут увлекательные карусели в любовной сфере.

До 9 июля на любовном фронте будет относительная тишина, а вот со второй декады Девы почувствуют большую разницу. С 10 июля интенсивность их отношений разгонит планета Уран, и Девам резко захочется перемен и новизны в отношениях. Одинокие Девы могут захотеть срочно найти пару.

С 14 июля к этой конфигурации присоединится еще и Марс. Тут начнутся жаркие баталии и соперничество. Для компенсации и использования тренда себе на пользу можно отправиться вместе на психологическое или финансовое обучение, вписаться в какое-нибудь соревнование, заняться вокалом или танцами, а также практиковать совместный ручной труд, результат которого будет полезен обоим.

Весы — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Весы могут наслаждаться спокойствием в паре до 9 июля.

Это прекрасный период для выхода в свет со своим любимым человеком и для приятного времяпрепровождения. А уже с 10 июля любовная активность у представителей воздушного знака зодиака сойдет на нет.

Учитывая общий напряженный любовный фон на небе, Весам стоит оставаться в балансе и придерживаться их фирменной дипломатичности до конца месяца.

Скорпион — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Скорпионы будут чувствовать напряжение и конфликтность в отношениях до 9 июля, но без сильного драматизма.

А с 10 числа наступит хороший период для налаживания отношений и поиска своего партнера. Это может происходить не без неожиданностей, учитывая общие тренды на небе.

Противостояние гендерных планет также скажется и на любовных отношениях Скорпионов, но подобный фон близок им по природе.

Стрелец — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Стрельцам стоит успеть до 9 июля нарадоваться их налаженным отношениям или приложить усилия для поиска подходящего партнера.

Ведь с 10 числа в отношения могут прийти раздрай и недовольство.

Принимая во внимание воинственный Марс в Близнецах, который будет идти по небу весь июль, то у Стрельцов может быть прямое противостояние в любовной области до конца месяца.

Козерог — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Козероги будут невозмутимы в первой декаде июля в плане отношений.

Но уже с 10 числа вполне почувствуют положительную волну — либо укрепление текущих отношений, либо вероятность новых знакомств.

Как представитель земной стихии, Венера в Деве хорошо ладит с Солнечным Козерогом, поэтому все, что касается совместного благосостояния и обустройства жизни, можно обсуждать в паре.

Только берите в учет общий напряженный тренд на небе до конца июля и направляйте эту энергию на совместный труд и строительство вашего будущего.

Водолей — любовный гороскоп на июль 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

Водолеи будут играть в игру «тяни-толкай» в начале июля, пока Венера идет по знаку Льва.

Возможно перетягивание одеяла на себя и отстаивание своих интересов, но без перегибания палки. С 10 по 18 июля Водолеи могут почувствовать напряжение в партнерстве и повышенную агрессивность, так как их управитель планета Уран аспектирует Венеру, а потом еще и соединяется с боевым Марсом.

Звезды советуют представителям воздушного знака зодиака не рубить с плеча и не разжигать конфликты в паре. Лучше отправиться в интересное приключение вместе со второй половинкой. И уже с 19 июля в отношениях наступит относительно спокойный период.

Рыбы — любовный гороскоп на июнь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на июль 2026. Фото: 5-tv.ru

В отношениях Рыб будет спокойствие до 9 июля, зато с 10 числа, как Венера перейдет в знак Девы, они почувствуют настоящее противостояние в паре.

И начиная с 14 июля это противостояние усилится боевым аспектом Марса против Венеры. Чувствительным Рыбам не стоит вступать в конфликты, и лучше воспринимать этот период как время для трансформаций и поиска новых граней в отношениях.

Совместные занятия творчеством, например, вокал или танцы, а также глубокие разговоры помогут найти компромисс.