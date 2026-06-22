Время эмоций и важных поворотов: гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Конец июня и начало июля обещают быть стремительными: соединение Марса и Урана принесет неожиданные повороты, а с 29 июня по 23 июля наступит ретроградный Меркурий в Раке.

В этот раз он направит фокус на эмоции, дом, семью и интуицию, поэтому лучше не начинать новых проектов, а пересматривать, исправлять ошибки и прислушиваться к себе.

Чего именно ждать каждому знаку — читайте в эксклюзивном прогнозе от астролога Евгении Шустиной.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

В конце июня и начале июля, по словам астролога, будут разворачиваться события, которые закладывались еще в мае и никак не могли разрешиться или прийти к результату.

«Он может быть резким поворотом из-за того, что в этот период встречаются две резкие планеты — это Марс и Уран. На их соединении происходят, как правило, какие-то неожиданные и стремительные ситуации, за которыми сложно уследить. Самое главное в этот период — не эмоционировать и, может быть, даже в некотором смысле не быть импульсивными, не поддаваться этому резкому повороту событий. Тем более, что с 29 июня по 23 июля будет ретроградить Меркурий», — отметила Шустина.

Ретроградному Меркурию очень часто присваивают те качества, которыми он не обладает.

«С точки зрения земного наблюдателя, когда скорость Меркурия замедляется и становится меньше скорости Земли, кажется, что он пятится назад, поэтому его называют ретроградным. В астрологии такие периоды оцениваются как очень положительные. В каком плане? Для того чтобы пересмотреть какие-то ситуации, возможно, исправить ошибки, пересмотреть отношения с близкими, к каким-то делам и так далее», — объяснила астролог.

Конечно, свой фокус дает положение этой ретроградной планеты, в данном случае Меркурия, в знаке Рака. А это значит, что он будет на вопросы недвижимости, дома, семьи, места жительства и даже связанные с любыми отношениями — с друзьями, с детьми, с близкими, с партнерами, с супругами. То есть фокус каждому знаку зодиака ретроградный Меркурий дает свой, в этот раз он будет больше про эмоции, нежели чем про коммуникации, связи, транспорт, технику и так далее.

«Конечно, может так произойти, что в ретроградный Меркурий мы вдруг захотим купить новую технику. Но все-таки в ретроградный Меркурий лучше всего заниматься ремонтом, что-то исправлять, но не создавать нового, не начинать новых проектов. Считается, что в этот период они будут с ошибками, и их придется перезапускать. Закончится ретроградный Меркурий 23 июля, но его шлейф будет тянуться еще неделю», — отметила Евгения.

Таким образом, общие рекомендации на июль — не принимать решений на эмоциях. Если вдруг произошла какая-то ошибка, абсолютно точно стоит включать интуицию. И искать решение где-то внутри себя, потому что на ретроградный Меркурий в Раке интуиция у каждого знака повышается.

Кстати, в этот ретроградный Меркурий придут те же события и ситуации, которые были в июне 2020-го. Потому стоит вспомнить их — это поможет разрешить все менее болезненно.

Овен — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Начало июля у Овнов будет очень насыщенным.

В этот период может наконец-то стартовать обучение, которое долго откладывалось по разным причинам, — и сейчас все сложится удачно. Также есть вероятность, что у представителей огненного знака зодиака резко сменится ближайшее окружение: это может быть связано с переездом, увольнением коллеги или иными обстоятельствами.

Влияние ретроградного Меркурия будет направлено на перемены в семейных отношениях, на отношение к семье в целом, на осознание своей роли в ней, а также на связи с близкими и детьми. Возможно, отмеченные огненной стихией почувствуют необходимость освободиться от страхов или навязанных убеждений, тянущихся из детства.

Не исключено, что представители этого знака затеют ремонт или перепланировку квартиры, чтобы сделать жилье предметом гордости. Также появится желание посетить места, с которыми связаны счастливые воспоминания детства или моменты, проведенные с родными.

Еще одним важным фокусом для Овнов станет внутреннее спокойствие и стабильность. Отмеченные огненной стихией — люди очень активные и редко обращают внимание на свое глубинное состояние, однако в период ретроградного Меркурия и в целом в июле им захочется отыскать островок тишины, где их никто не потревожит, где можно будет спокойно поразмышлять о своих целях, задачах и жизни в целом. Вероятно, у Овнов произойдет переосмысление отношений с людьми, которые доставляют им беспокойство, и с кем-то они могут на время прекратить общение, поскольку внутренний комфорт в июле окажется важнее.

Подобные ситуации могут разворачиваться как в личных отношениях, так и на работе. Если кто-то из коллег переходит границы дозволенного или элементарные нормы приличия, Овны, скорее всего, прекратят это общение либо попытаются изменить ситуацию. Кроме того, в фокус внимания может попасть стремление к стабильности и прогнозируемости в профессиональной сфере.

Вообще Овны склонны к проектной деятельности, но сейчас акцент способен сместиться на стабильность: стабильную зарплату, понятные задачи и их спокойное выполнение без авралов.

Телец — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Начало июля для Тельцов может быть связано с неожиданными тратами или финансовыми поступлениями.

Не исключено, что им удастся найти тот самый товар, который давно искали и хотели приобрести, но раньше с этим никак не складывалось.

Основной фокус ретроградного Меркурия в этом месяце будет направлен на отношения с братьями, сестрами и другими близкими родственниками — при этом речь не идет о собственной семье, родителях или детях, а именно о родственниках, с которыми существует кровная связь. У отмеченных стихией земли может появиться желание больше общаться с ними, обсудить накопившиеся обиды и недомолвки, наладить контакт. Однако нельзя исключать и обратного сценария: у некоторых представителей этого знака, напротив, произойдет разрыв отношений с этими людьми.

Кроме того, вероятно, что в июле Тельцы отправятся в путешествие именно с близкими родственниками. Им захочется не просто поговорить по душам, а вместе куда-то поехать, провести выходные или отпуск — например, в соседний город или поселок, то есть отправиться куда-то недалеко. Вообще представители земного знака зодиака — известные домоседы и не любят дальних поездок, но в этот раз все должно сложиться удачно.

Им стоит выбрать что-то по-настоящему интересное для себя: гастрономический фестиваль, выставку рукоделия или любое другое занятие по душе. Скорее всего, подобные мероприятия найдутся неподалеку, поэтому есть смысл вместе с близкими людьми выбраться на такое событие. Возможность развеяться и сменить обстановку окажется как нельзя кстати: свежий воздух и свежий ветер июля будут для Тельцов очень полезны.

Близнецы — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

В начале июля Близнецы могут неожиданно задуматься о смене стиля, прически или других переменах во внешности.

Появится спонтанный импульс что-то поменять, однако астрологи не рекомендуют реализовывать эти идеи в период ретроградного Меркурия. Лучше как следует все обдумать, а к конкретным шагам приступить хотя бы ближе к концу июля или уже в августе.

Любопытно, что на протяжении всего месяца представители воздушного знака зодиака будут склонны менять не только стиль одежды. Это может коснуться стиля общения или стиля руководства — ведь стиль по сути отражает то, как мы проявляем свои качества: авторитарно или демократично, консервативно или элегантно. Отмеченные воздушной стихией слегка захотят измениться, и это пойдет им только на пользу, потому что в фокусе ретроградного Меркурия у них находится переустройство жизни в целом.

Главным стимулом для таких изменений станет поиск комфорта во всех сферах. Например, пересмотр стиля может произойти просто потому, что вдруг стало некомфортно ходить в привычных джинсах и майке, а желание изменить прическу — потому что текущая длина волос перестала ощущаться своей. Таким образом, лейтмотивом всего июля для отмеченных воздушной стихией станет поиск внутреннего и внешнего комфорта, затрагивающий и отношения.

В этот же период у представителей воздушного знака может обостриться тяга к вкусным блюдам. Кто-то захочет повторить рецепты, которые в детстве готовила мама или тетя, а кто-то — и вовсе на время забыть о диетах и позволить себе наесться от души. В конце концов, ретроградный Меркурий для того и существует, чтобы экспериментировать и менять привычки или привычный уклад.

Рак — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Ракам в июле очень повезет, ведь в начале месяца у них появится возможность реализовать какую-то очень важную цель, возможно, даже давнюю мечту.

Помочь в этом способны друзья или человек, который окажется более современным, сведущим и знающим, как именно воплотить эту мечту в жизнь. Причем такой человек, скорее всего, появится в окружении совершенно неожиданно. Поэтому отмеченным водной стихией настоятельно не рекомендуется закрываться от общения; напротив, стоит открыто идти на контакт со всеми, кто будет входить в их жизнь в начале июля.

Не исключено, что у представителей водного знака появится и новая мечта. Скорее всего, она будет связана с творчеством: например, написать красивую картину, вышить ее, заняться выпечкой тортов или кексиков, а может быть, сделать авторский дизайн собственной квартиры. В любом случае, вместе с мечтой придут и возможности для ее реализации.

Период ретроградного Меркурия фокусирует Раков в первую очередь на самореализации, поэтому творческий подход окажется как нельзя кстати. Возможны некоторая рефлексия и эмоциональные всплески по поводу собственных достижений: может начать казаться, что им недостает профессионализма, могут закрасться сомнения в своей компетентности или авторитете. Вероятно, им захочется изменить свою роль на работе или в проекте, получить больше признания своих заслуг. Однако, чтобы этого добиться, придется действовать максимально активно и не стесняться демонстрировать свои достоинства.

Чтобы ретроградный Меркурий и весь июль прошли для Раков комфортно и с пользой, им стоит быть более яркими и заметными среди друзей, коллег и в любом окружении: предлагать идеи, проявлять активность и инициативу. Именно так произойдет настоящее раскрытие их потенциала. Таким образом, ретроградный Меркурий позволит отмеченным водной стихией взглянуть на свою рабочую и жизненную активность с совершенно иной стороны.

Лев — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Июль для Львов может начаться с совершенно неожиданного знакомства — либо с большим количеством людей, либо с одним человеком, который не просто поддержит их идеи, но и поможет втянуться в настоящий водоворот событий.

Сами отмеченные стихией огня, возможно, не сразу осознают, что попали в круговорот, но в любом случае это пойдет им на пользу, даже если окажется внезапным.

В начале июля ко Львам может прийти идея или сформироваться цель более значимая, чем все, что было раньше. И достижение именно этой цели способно потянуть за собой осуществление других желаний и мечт.

Ретроградный Меркурий при этом направит внимание на завершение определенного жизненного цикла. Львы уже достигли некоего порога, готовы двигаться дальше, но фокус планеты будет именно на том, чтобы закрыть те дела и проекты, которые объективно должны закончиться. В целом июль и период ретроградного Меркурия позволят отмеченным стихией огня накопить сил и решимости для движения к новым целям.

В это время представителям огненного знака могут сниться вещие сны, а интуиция — подсказывать верные решения и шаги. Поэтому есть смысл особенно прислушиваться к себе. У многих Львов проснется тяга к творческой реализации: захочется создавать что-то руками — шить, рисовать и тому подобное. Это может совершенно не относиться к текущей профессии, просто творческий порыв в июле окажется очень активным. Кстати, творческий подход к решению рабочих задач тоже будет максимально полезен, тем более что интуиция на высоте. В этом смысле отмеченные стихией огня в июле будут в ударе.

Звезды советуют: используйте этот подход и в жизненных, и в рабочих вопросах — это поможет раскрыть внутренний потенциал и найти нестандартные, неожиданные решения даже для застарелых проблем.

Дева — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Начало июля у Дев — это смена карьерных или, возможно, жизненных целей.

Не исключено, что в жизни представителей земного знака зодиака появится более опытный наставник, который поможет либо четче сформулировать эти цели, либо приблизиться к ним. В этой роли могут выступить старшие коллеги, руководитель или кто-то из родителей. Поэтому отмеченным земной стихией стоит заранее определить, что для них сейчас важнее — жизненная или профессиональная цель, и обязательно прислушиваться к мнению людей, которые уже достигли чего-то подобного.

Ретроградный Меркурий сфокусирует внимание Дев на отношениях с друзьями. У представителей земного знака могут появиться новые друзья или возобновиться общение со старыми. В любом случае, это период пересмотра как конкретных отношений, так и самого отношения к дружбе. Также отмеченным земной стихией захочется пересмотреть свои социальные связи в целом: найти сообщество по интересам, посетить интересные места, найти какое-то увлекательное дело, но непременно не в одиночку.

Скорее всего, Девы засиделись на одном месте, им не хватает драйва и энергии. Поэтому в июле им рекомендовано найти интересное занятие или компанию, сходить на любопытную выставку, взяться за изучение чего-то нового. Словом, найти то, что перезапустит их жизнь на новый лад или подарит яркие, свежие впечатления.

Весы — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Весы в начале июля получат дельный совет, который позволит перезапустить свой бизнес или вывести его на новый уровень, а возможно, и подняться выше в рабочих вопросах.

Конечно, стремительного карьерного роста от одного совета ждать не стоит, но повысить свой профессиональный уровень и как минимум укрепить авторитет у представителей воздушного знака зодиака точно получится. Это решение или подсказка немного перевернут жизнь, придадут бодрости — появится ощущение, что именно этого они и ждали.

Ретроградный Меркурий в большей степени повлияет на жизненную позицию, ценности и правила Весов. Многие пересмотрят свое отношение к статусу, лидерству, положению в обществе, роли на работе и даже в семье. Например, мамы-Весы могут стать строже к детям, если увидят недостаточные результаты в учебе.

В рабочих процессах представители воздушного знака зодиака либо возьмут на себя большую ответственность и роль лидера, потому что без их участия процессы буксуют, либо, напротив, отойдут в сторону и уступят лидерство другому человеку, заметив его большую эффективность.

Обычно отмеченные стихией воды не слишком жалуют участие в конкурсах и соревнованиях, но июль станет исключением. Им есть смысл пересмотреть эту позицию и включиться в состязания — большие или маленькие. Самым главным в этом будет не выигрыш и не победа как таковая, а получение опыта, который в этом месяце окажется особенно полезным для представителей воздушного знака.

Скорпион — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Скорпионы в начале июля могут рассчитывать на хорошие новости во взаимодействии с государственными органами, чиновниками или в реализации сложного проекта, который очень долго готовился, имел множество подводных камней и никак не хотел запускаться.

То же самое касается и решения какого-то давнего запутанного вопроса. Одна маленькая, но важная деталь способна запустить этот проект с пол-оборота, поэтому в начале месяца представителям водного знака зодиака стоит обращать на детали самое пристальное внимание.

Ретроградный Меркурий фокусирует отмеченных стихией воды на профессиональной реализации, необходимости дальнейшего обучения в профессии и на необычном, возможно, применении тех навыков, которыми они уже владеют в превосходной степени. Поэтому многие Скорпионы, вероятно, задумаются о смене места работы или должности, повышении квалификации, наставничестве или расширении круга обязанностей и полномочий. Также у них может возникнуть желание или необходимость отправиться в путешествие либо в командировку.

Для путешествия стоит выбирать страну с богатой историей, чтобы посещать с экскурсией интересные места и наполняться впечатлениями. В командировке же Скорпионам рекомендуется больше общаться с коллегами, чей опыт и экспертиза в вашей рабочей сфере превосходят ваши собственные.

Стрелец — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

Стрельцы в начале июля неожиданно могут найти родственную душу в плане бизнеса, общих проектов или просто для того, чтобы поговорить по душам и посоветоваться.

Скорее всего, это окажется именно тот человек, чьих советов им как раз и не хватало. Ретроградный Меркурий же направит фокус на поиск помощи в решении самых разных вопросов. Для владельцев бизнеса это могут быть выгодные условия по кредитам, дополнительные инвестиции или появление сильного управленца в их проекте.

В личном плане возможна материальная или моральная поддержка от родственников. Кстати, моральная поддержка особенно важна для того, чтобы они решились на важный или даже отважный шаг.

Так или иначе, представители огненного знака зодиака могут рассчитывать в июле на поддержку, главное — ее попросить. У Стрельцов в глубоких личных вопросах это может проявиться как раскрытие чувственности, преодоление внутренних страхов или ограничений. В любом случае, для представителей огненного знака зодиака июль станет прорывным месяцем.

Козерог — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

У Козерогов начало июля сопровождается неожиданным решением в плане работы или взаимодействия с коллегами.

Ретроградный Меркурий сфокусирует представителей земного знака зодиака на поиске баланса и компромисса в различных сферах жизни. Он может быть между супругами: вполне вероятно, что их взгляды на какие-то текущие вопросы разойдутся и потребуется найти взаимоприемлемое решение. Также это может касаться равновесия между работой и личной жизнью — не исключено, что вопрос занятости встанет достаточно остро и им придется его решать.

В этих вопросах отмеченным стихией земли не стоит принимать решения, поддавшись эмоциям. Им лучше дождаться конца месяца, чтобы здраво, без лишних переживаний определиться с дальнейшими шагами. Скорее всего, к концу июля все встанет на свои места, и лучшие решения придут после 23-го числа.

Вообще Козероги очень сдержанны в проявлении эмоций, но в июле у них может неожиданно включиться чувство вины или обиды. Поэтому представителям земного знака зодиака рекомендуется больше внимания уделять себе и общению с человеком, которому они доверяют, — так им будет легче пережить этот период.

Водолей — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

К Водолеям в начале месяца придут интересные идеи относительно реализации личного проекта, самореализации и участия в проектах других людей.

Творческий потенциал и креатив у представителей воздушного знака зодиака будут на высоте. Более того, эта идея зажжет их на долгое время, придаст стимул и драйв для воплощения задуманного и обеспечит дополнительную энергию для работы и жизни.

Ретроградный Меркурий сфокусирует отмеченных стихией воды на рабочих вопросах. Это может быть глобальная перестройка рабочих процессов, переезд в новый офис, переход на другую работу или другой график, настройка всех деловых процессов. Не исключено, что это окажется вынужденной мерой, поскольку июль обещает им большое количество работы и мелких задач. Им придется либо работать за тех, кто в отпуске, либо тесно взаимодействовать с коллегами из других подразделений.

В общем, работы предстоит много, поэтому представителям воздушного знака зодиака важно успевать отдыхать от дел: июль — традиционный месяц довольно слабого здоровья у отмеченных стихией воды. Лучше вовремя восстановить силы.

Рыбы — гороскоп на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков зодиака на любовь, деньги, здоровье, карьеру. Фото: 5-tv.ru

В начале июля к Рыбам могут прийти идеи, связанные с домашними питомцами.

Кто-то захочет завести собачку или рыбку, кто-то обустроит для них уютное место, например лежанку или аквариум. Вообще, в фокусе представителей водного знака зодиака окажутся питомцы и бытовая техника. Скорее всего, они внесут в список покупок мойщик окон или новый пылесос — все потому, что появятся соображения, как облегчить домашний труд или рабочие процессы.

Ретроградный Меркурий направит внимание отмеченных стихией воды на улучшение отношений с детьми, их развитие и совместный отдых. И отдых им в июле действительно очень полезен, потому что ближе к концу месяца Рыбы могут получить предложение о подработке или даже о новой работе, причем необязательно по текущей специальности. К ним могут обратиться коллеги с предыдущего места работы, так что имеет смысл предусмотрительно отдохнуть.

Представителям водного знака зодиака лучше выбирать активный отдых, который наполнит их впечатлениями. Обычно они не слишком любят такую форму досуга, но именно сейчас он окажется очень кстати.