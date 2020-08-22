Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
Астролог предупреждает: предстоящая неделя будет достаточно сложной. Представителям многих знаков нужно настроиться на позитивный лад, чтобы справиться с препятствиями.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Предстоящая неделя будет хороша для запланированных энергичных действий, а также для неожиданных умственных находок. При этом велик риск претерпеть неудачи в личных отношениях. Многие почувствуют эмоциональную неудовлетворенность, будут бороться с перепадами настроения. Не исключены повышенная вспыльчивость и агрессивность.
Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на чем в предстоящие дни важно сконцентрировать внимание и какие дела могут обернуться неудачей.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам следует подготовиться к напряженной неделе. Сильнее всего в эти дни проявятся неудовлетворенность и чрезмерная жажда удовольствий в любовной сфере. Вполне возможно, что ваш мир буквально перевернется «с ног на голову», и то, что устраивало ранее, перестанет быть таким уж привлекательным. Это может послужить поводом для ссор и конфликтов, а также, не исключены неожиданные похождения на стороне.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцам неделя покажется очень продуктивной. Ваша способность точно мыслить и находить выгодные решения везде, где это возможно, многократно возрастет. Любые финансовые операции сделки в эти дни завершатся исключительно в вашу пользу. Неделя также хороша для налаживания домашнего уюта и личных отношений.
Близнецы — гороскоп на неделю
Для Близнецов неделя будет неблагоприятна. И основная тому причина кроется в излишней суетливости. Слишком быстро сменяющие друг друга решения и неудовлетворенность любым ходом событий — все это сильно скажется на психологическом состоянии. Лучшее, что можно сделать в этот период — постараться остановить бег мыслей и придерживаться какого-то более или менее стабильного плана.
Рак — гороскоп на неделю
Раков ждет период переменчивости в личной сфере. Любовь и нежность, неудовлетворенность и желание большего — буквально изведут вас. Все время будет присутствовать стойкое ощущение, что вы достойны большего. Побороть эти смешанные чувства может лишь точное и ясное мышление, которое разложит все по полочкам.
Лев — гороскоп на неделю
Для Львов неделя относительно спокойная. Однако и у вас может быть соблазн излишне проявлять себя. Все это — от недостатка внимания. Идеальный вариант пережить это время — направить лидерские качества и выдающиеся способности на благо окружающих. Неделя также прекрасно подходит для творческих занятий.
Дева — гороскоп на неделю
Девам предстоит насыщенная неделя, а также не исключены сюрпризы в любовной сфере. Важно не отказывать себе в удовлетворении тайных желаний, в противном случае испорченное настроение гарантировано. Неделя принесет вам особую ясность и трезвость ума, способность планировать и решительно смотреть вперед. Этими преимуществами непременно следует воспользоваться.
Весы — гороскоп на неделю
Для Весов неделя очень напряженная. Прежде всего будет мешать неудовлетворенность в любовной сфере. Вполне возможно, что вас будут переполнять эмоции и часто — негативного характера. Кроме этого у вас может быть ощущение уязвленного самолюбия, мысли о том, что вас недостаточно ценят и уважают. Постарайтесь избегать в этот период принятия важных решений и участия в значительных событиях.
Скорпион — гороскоп на неделю
Для Скорпионов эта неделя очень активная и позитивная. Прежде всего она хороша для любовной сферы, а также повышения уверенности в себе. Вам будет легко выстраивать далеко идущие планы и этим не стоит пренебрегать. Неделя хороша и для творчества. Воспользуйтесь всеми энергиями, чтобы сделать что-то грандиозное.
Стрелец — гороскоп на неделю
Для Стрельцов эта неделя будет неоднозначной. На руку сыграют ваша энергичность и уверенность в себе. Возможно, время от времени она будет зашкаливать и превращаться в надменность. Появится стойкое желание доказать окружающим свою правоту. При этом способность связно мыслить и быть собранным может вас подвести. Вероятны невыполненные обещания, опоздания, неправильно рассчитанные возможности. В это время не стоит полагаться на приятные сюрпризы в любовной сфере.
Козерог — гороскоп на неделю
Козероги в ближайшие дни будут находиться под смешанным влиянием планет. Это значит, что настал период точных размышлений, составления воодушевляющих вас планов. Но в то же время энергии недели не слишком подходят для конкретных решительных действий. Вероятно, будут сложности в эмоциональной и любовной сфере.
Водолей — гороскоп на неделю
Для Водолеев эта неделя — время принятия спонтанных решений и непредсказуемых действий. При этом важно соблюдать гармонию. В противном случае излишняя спонтанность заведет вас в тупик. Возможны сложности в общении с окружающими. Постарайтесь также исполнять данные ранее обещания.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбам новая неделя предоставит возможность жить чувствами, мечтами и надеждами. Этот период совсем не подходит для принятия серьезных решений и планирования. При этом неделя хороша для творчества, любви и наслаждения жизнью. Важно углубиться в любовную сферу, посвятить как можно больше времени близким людям.
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