«Шуре снова 18»: певец преобразился до неузнаваемости — фото
Шура поделился с поклонниками снимком в обнимку с березой и вызвал шквал вопросов по поводу своей сногсшибательной внешности.
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Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @shuramedvedev
Певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с прогулки на природе, однако поклонники заметили лишь то, как певец похудел и изменился в лучшую сторону.
На снимке Шура стоит около березы и обнимает ее. На мужчине приталенный черный бархатный пиджак и черные узкие джинсы, что еще больше подчеркивает изменения его фигуры.
«Есть у меня в ленте любители обнимашек?» — спрашивает певец.
Большинство поклонников однако проигнорировали вопрос кумира и заметили только перемены его внешности. В комментариях они восхищаются тем, как Шура похудел, а некоторые даже спрашивают подробности диеты.
«Тростиночка»
«Блин, Шуре снова 18»
«Какой Вы молодчина. Приятно смотреть. Похорошел, помолодел. Браво! Творческих успехов и счастья Вам»
«Как здорово вы похудели», — пишут фанаты.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ эпатажного певца о том, как он похудел на 28 килограммов, отказался от наркотиков и пережил онкологию.
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