Певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с прогулки на природе, однако поклонники заметили лишь то, как певец похудел и изменился в лучшую сторону.

На снимке Шура стоит около березы и обнимает ее. На мужчине приталенный черный бархатный пиджак и черные узкие джинсы, что еще больше подчеркивает изменения его фигуры.

«Есть у меня в ленте любители обнимашек?» — спрашивает певец.

Instagram @shuramedvedev

Большинство поклонников однако проигнорировали вопрос кумира и заметили только перемены его внешности. В комментариях они восхищаются тем, как Шура похудел, а некоторые даже спрашивают подробности диеты.

«Тростиночка»

«Блин, Шуре снова 18»

«Какой Вы молодчина. Приятно смотреть. Похорошел, помолодел. Браво! Творческих успехов и счастья Вам»

«Как здорово вы похудели», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ эпатажного певца о том, как он похудел на 28 килограммов, отказался от наркотиков и пережил онкологию.