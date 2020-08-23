Автобус врезался в остановку в Петербурге — фото
Кадры с места ЧП на улице Руднева опубликовали очевидцы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; @baaueer
Автобус врезался в остановку на улице Руднева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что пассажирское транспортное средство перегородило дорогу, а на остановке разбиты все стекла.
Кроме того, у автобуса повреждено лобовое стекло. По предварительным данным, никто не пострадал.
Что стало причиной ДТП выясняется.
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