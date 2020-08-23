Автобус врезался в остановку на улице Руднева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что пассажирское транспортное средство перегородило дорогу, а на остановке разбиты все стекла.

ВКонтакте @spb_today

Кроме того, у автобуса повреждено лобовое стекло. По предварительным данным, никто не пострадал.

Что стало причиной ДТП выясняется.