Автобус врезался в остановку в Петербурге — фото

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Нюра Незванова
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Кадры с места ЧП на улице Руднева опубликовали очевидцы.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; @baaueer

Автобус врезался в остановку на улице Руднева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что пассажирское транспортное средство перегородило дорогу, а на остановке разбиты все стекла.

ВКонтакте @spb_today

Кроме того, у автобуса повреждено лобовое стекло. По предварительным данным, никто не пострадал.

Что стало причиной ДТП выясняется.

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