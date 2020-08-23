«Лучший в моей карьере»: Поветкин о нокауте в бою с Уайтом

Александр Поветкин, одержавший победу в поединке с британцем Диллианом Уайтом, назвал нокаут в этом бою лучшим в своей карьере. Об этом он рассказал в эфире телеканала РЕН ТВ, который транслировал главное боксерское событие лета-2020 года.

«После четвертого раунда я себя нормально чувствовал, нокдауны были, но чувствовал себя хорошо. Мне повезло, получилось ударить. Некоторые бои Уайта я смотрел и видел, что он пропускает снизу, отрабатывал комбинации слева снизу и справа, попал хорошо, может быть, это лучший нокаут в моей карьере», — сказал российский боксер.

Он также отметил, что готов боксировать с любым соперником.

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.