Зеленский рассказал, что бы предпринял на месте Лукашенко

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Молодцова Анна
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Украинский президент представил свой план действий, который порекомендовал белорусскому лидеру.

Зеленский рассказал, что бы предпринял на месте Лукашенко

Фото: ТАСС / Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте своего коллеги — белорусского лидера Александра Лукашенко — провел бы повторные президентские выборы в республике в максимально короткие сроки.

«Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосах людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: «Через месяц будет новое голосование. Я баллотируюсь. Кто еще хочет участвовать — вперед!» — сказал лидер Незалежной в интервью Euronews.

Кроме этого, он заявил, что пригласил бы на повторные выборы различных международных наблюдателей и допустил бы всех кандидатов. По его словам, после повторного голосования ни у кого не осталось бы никаких вопросов.

«Если Лукашенко выиграет, он выиграет, если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», — сообщил он.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Безусловным лидером по результатам голосования стал Александр Лукашенко, набравший 80,1%. Его оппонент Светлана Тихановская получила поддержку 10,12% избирателей. Сразу после оглашения итогов на улицах белорусских городов начались массовые акции протестов. Кроме того, забастовали некоторые предприятия.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Украина отозвала из Белоруссии своего посла из-за «недопустимых действий Минска», что является первым подобным случаем за всю историю двусторонних отношений.

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