Двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом
Авария произошла в Городищенском районе области в ночь на 23 августа.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Жертвами страшного ДТП в Городищенском районе Волгоградской области стали двое детей. Авария произошла в ночь на 23 августа в 3.15 утра.
Как стало известно 5-tv.ru, легковой автомобиль наехал на препятствие.
Еще двое детей госпитализированы — состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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