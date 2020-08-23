Двое детей погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом

Жертвами страшного ДТП в Городищенском районе Волгоградской области стали двое детей. Авария произошла в ночь на 23 августа в 3.15 утра.

Как стало известно 5-tv.ru, легковой автомобиль наехал на препятствие.

Еще двое детей госпитализированы — состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.