О введении особого режима в республике сообщили в оперштабе.

Режим КТО введен в Сунженском районе Ингушетии

Фото: ТАСС / Russian Federal Security Service;

Режим контртеррористической операции введен в сельском поселении Троицкое Сунженском районе Ингушетии. Об этом сообщили в оперштабе, пишет Интерфакс.

Особый режим КТО начал действовать с 8.00 утра по московскому времени. На территории села принят ряд ограничений.

Других деталей пока не приводится.

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