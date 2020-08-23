Режим КТО введен в Сунженском районе Ингушетии
О введении особого режима в республике сообщили в оперштабе.
Фото: ТАСС / Russian Federal Security Service;
Режим контртеррористической операции введен в сельском поселении Троицкое Сунженском районе Ингушетии. Об этом сообщили в оперштабе, пишет Интерфакс.
Особый режим КТО начал действовать с 8.00 утра по московскому времени. На территории села принят ряд ограничений.
Других деталей пока не приводится.
Читайте также
+15° 755 мм рт. ст.
94%
94%
74.10
0.33 87.73
0.30
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?