Режим КТО введен в Сунженском районе Ингушетии

Режим контртеррористической операции введен в сельском поселении Троицкое Сунженском районе Ингушетии. Об этом сообщили в оперштабе, пишет Интерфакс.

Особый режим КТО начал действовать с 8.00 утра по московскому времени. На территории села принят ряд ограничений.

Других деталей пока не приводится.