Зеленая ветка метро частично не работает в Петербурге

Невско-Василеостровская линия метро частично не работает в Петербурге. Зеленая ветка остановлена от станции «Беговая» до «Маяковской».

Как стало известно 5-tv.ru, линия метро временно перестала функционировать из-за неисправного состава. Об этом рассказала пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.

В колл-центре петербургской подземке затруднились сообщить, когда будет восстановлено движение на Невско-Василеостровской линии.