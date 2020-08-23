Зеленая ветка метро частично не работает в Петербурге
| Марина Неруцких Происшествия 137
Линия стоит от станции «Беговая» до «Маяковской».
Фото: РИА Новости / Михаил Киреев
Невско-Василеостровская линия метро частично не работает в Петербурге. Зеленая ветка остановлена от станции «Беговая» до «Маяковской».
Как стало известно 5-tv.ru, линия метро временно перестала функционировать из-за неисправного состава. Об этом рассказала пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.
В колл-центре петербургской подземке затруднились сообщить, когда будет восстановлено движение на Невско-Василеостровской линии.
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