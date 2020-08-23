Иномарка снесла с перекрестка машину полиции в Петербурге — видео
ДТП произошло на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Иномарка врезалась в машину полиции в Петербурге. О ДТП сообщает телеканал 78. Авария произошла на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.
Судя по кадрам машина полиции проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, когда в нее врезалась иномарка, двигавшаяся по проспекту Луначарского.
По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются.
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