Иномарка снесла с перекрестка машину полиции в Петербурге — видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 84

ДТП произошло на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Иномарка врезалась в машину полиции в Петербурге. О ДТП сообщает телеканал 78. Авария произошла на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.

Судя по кадрам машина полиции проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, когда в нее врезалась иномарка, двигавшаяся по проспекту Луначарского.

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются.

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