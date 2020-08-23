Иномарка врезалась в машину полиции в Петербурге. О ДТП сообщает телеканал 78. Авария произошла на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского.

Судя по кадрам машина полиции проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками, когда в нее врезалась иномарка, двигавшаяся по проспекту Луначарского.

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются.