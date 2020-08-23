Автобус с пассажирами упал в пропасть в Грузии, есть жертвы

Автобус с пассажирами упал в пропасть с 80-метровой высоты в грузинском крае Мцхета-Мтианети. Как сообщает Интерфакс, трагедия случилась вечером в воскресенье на дороге Шатили недалеко от села Бисо. Спасательные работы на месте аварии в настоящее время продолжаются, уже подтверждена гибель 12 человек, трое получили тяжелые травмы.

Сколько всего было пассажиров в автобусе и были ли среди них граждане России, сейчас выясняется. Причины ДТП тоже пока не известны.

В грузинском МВД сообщили, что на место происшествия съехались бригады скорой помощи, спасатели со специальной техникой, а также патрульная и криминальная полиция. Спасательные работы ведутся в непрерывном режиме, несмотря на сложный рельеф и плохую погоду.