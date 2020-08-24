По принципу взаимности: из России выслан австрийский дипломат
Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Посольство России в Вене считает безосновательным высылку нашего дипломата из Австрии. И уверены — зеркальный ответ российского МИДа не заставит себя долго ждать.
Ранее власти Австрии объявили сотрудника нашего представительства персоной нон-грата. В истории отношений между Россией и Австрией это первый подобный случай. Дипломата обязали покинуть страну до 1 сентября.
Некоторое время назад МИД РФ вызвал посла республики Йоханнеса Айгнера, в ходе встречи был выражен «решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны», а также заявлено об объявлении персоной нон грата дипломата из Австрии и высылке его из страны. Это стало зеркальным ответом российской стороны.
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