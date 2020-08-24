Голая дочь Михаила Ефремова сделала селфи в душе — фото
Анна Мария не устает эпатировать публику неожиданными снимками.
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Фото, видео: Instagram @amefremova
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария любит шокировать своих подписчиков эпатажными фото, снятыми в необычном образе. Девушка часто экспериментирует со стилем, прической и макияжем, удивляя неординарным имиджем.
На этот раз 19-летняя наследница актера решила подтвердить свою бунтарскую сущность, выставив на всеобщее обозрение свое голое тело. На своей странице в Instagram Анна Мария выложила фото из душа, на котором засветила свою огромную татуировку, сделанную, вероятно, совсем недавно — на кадрах, опубликованных ранее, ее еще нет. Тем не менее, грудь девушка все же прикрыла руками. При этом снимок Ефремова сопроводила философскими высказываниями на английском языке.
Совсем недавно наследница актера высказалась по поводу отказа отца от услуг его защитника Эльмана Пашаева. Как писал ранее 5-tv.ru, девушка обрадовалась новости, так как уже давно усомнилась в компетентности адвоката.
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