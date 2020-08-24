Дочь Михаила Ефремова Анна Мария любит шокировать своих подписчиков эпатажными фото, снятыми в необычном образе. Девушка часто экспериментирует со стилем, прической и макияжем, удивляя неординарным имиджем.

На этот раз 19-летняя наследница актера решила подтвердить свою бунтарскую сущность, выставив на всеобщее обозрение свое голое тело. На своей странице в Instagram Анна Мария выложила фото из душа, на котором засветила свою огромную татуировку, сделанную, вероятно, совсем недавно — на кадрах, опубликованных ранее, ее еще нет. Тем не менее, грудь девушка все же прикрыла руками. При этом снимок Ефремова сопроводила философскими высказываниями на английском языке.

Instagram @amefremova

Совсем недавно наследница актера высказалась по поводу отказа отца от услуг его защитника Эльмана Пашаева. Как писал ранее 5-tv.ru, девушка обрадовалась новости, так как уже давно усомнилась в компетентности адвоката.