Курсанты на барке «Седов» тренируются покорять 60-метровые мачты

Эфирная новость 27

Одно из крупнейших в мире учебных судов отправилось в уникальное путешествия по «Северному морскому пути».

Фото, видео: www.globallookpress / Tatyana Gritsenko; 5-tv.ru

На барке «Седов» приступили к работе с парусами. Сейчас на одном из крупнейших в мире учебных судов — сразу два потока курсантов.

Гардемарины из Калининграда и Мурманска тренируются забираться на 60-метровые мачты, поднимать и спускать прямые и косые паруса.

«Седов» меньше недели назад отправился в экспедицию «Северный морской путь». За три месяца учебное судно преодолеет свыше восьми тысяч миль, посетит крупнейшие порты российского севера и закончит маршрут в порту приписки Калининграде.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
В МИД РФ заявили об оскорбительности заявлений Запада в адрес омских врачей по Навальному
20:26
«С требованиями не согласны» — адвокат Пелагеи о разводе певицы с Телегиным
20:14
Холмогоров: новый экзарх поможет не допустить церковный раскол как на Украине
20:03
Обман, негатив, предательство: о чем говорит отсутствие подруг у женщины
19:52
Россиянам вернулось 100 миллионов кешбэка за поездки по стране
19:41
Курсанты на барке «Седов» тренируются покорять 60-метровые мачты

Сейчас читают

«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок