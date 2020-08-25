Курсанты на барке «Седов» тренируются покорять 60-метровые мачты
Одно из крупнейших в мире учебных судов отправилось в уникальное путешествия по «Северному морскому пути».
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Фото, видео: www.globallookpress / Tatyana Gritsenko; 5-tv.ru
На барке «Седов» приступили к работе с парусами. Сейчас на одном из крупнейших в мире учебных судов — сразу два потока курсантов.
Гардемарины из Калининграда и Мурманска тренируются забираться на 60-метровые мачты, поднимать и спускать прямые и косые паруса.
«Седов» меньше недели назад отправился в экспедицию «Северный морской путь». За три месяца учебное судно преодолеет свыше восьми тысяч миль, посетит крупнейшие порты российского севера и закончит маршрут в порту приписки Калининграде.
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