В ходе протестов в Висконсине погиб один человек

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Участники движения Black Lives Matter за двое суток буквально разгромили город.

Фото, видео: REUTERS /BRENDAN MCDERMID, 5-tv.ru

Ситуация в американском штате Висконсин стремительно ухудшается. В городе Кеноше всего за двое суток участники движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter) устроили 34 пожара. В основном, гнев протестующих обрушился на магазины. Но подожгли и несколько жилых домов. Уничтожено также здание департамента по делам исправительных учреждений. Повсюду на улицах слышны выстрелы.

По информации местного издания Kenosha News со ссылкой на полицию сообщается, что несколько человек получили ранения в ходе стрельбы. А по данным газеты The New York Times, один человек погиб. Предварительно, часть протестующих разбивали стекла автомобилей, что привело к конфликту с владельцами транспортных средств. По словам, очевидцев и виновников было с собой огнестрельное оружие.

Из-за беспорядков на территории всего штата введен режим ЧС. Более того, власти Висконсина распорядились вдвое увеличить — до 250 человек — численность бойцов Национальной гвардии.

Напомню, массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше после того, как в минувшее воскресенье полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

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