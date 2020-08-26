Видео: первый в мире прыжок из самолета на солнечных батареях

Эфирная новость 25

Совершивший трюк парашютист считает, что этот вид воздушного судна идеален для этого вида спорта.

Фото, видео: Laurent Gillieron/Pool via REUTERS, 5-tv.ru

В небе Швейцарии впервые в истории совершен прыжок из самолета, использующего солнечную энергию.

Аэроплан поднялся на высоту полтора километра. Парашютист Рафаэль Домьян не спеша выбрался из кабины, махнул рукой и бросился вниз. Приземление прошло без каких-либо происшествий.

По мнению спортсмена, самолет на солнечных батареях — идеален для этого вида спорта. Главные преимущества — невысокая скорость и отсутствие расходов на авиационное топливо.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:57
В Петербурге рассказали об ограничительных мерах на случай второй волны COVID-19
20:46
Видео: Стадо коров атаковало жилой двор в городе под Челябинском
20:34
Видео: первый в мире прыжок из самолета на солнечных батареях
20:23
Участники «Формулы-1» получат бесплатные визы для въезда в Россию
20:12
Школы и детсады России проверили на безопасность
20:01
МВД провело обыски по делу о хищении 1 миллиарда рублей на поставках для модуля МКС

Сейчас читают

Борис Корчевников показал фото своей мамы в юности
Экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок