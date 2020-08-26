Видео: первый в мире прыжок из самолета на солнечных батареях
Совершивший трюк парашютист считает, что этот вид воздушного судна идеален для этого вида спорта.
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Фото, видео: Laurent Gillieron/Pool via REUTERS, 5-tv.ru
В небе Швейцарии впервые в истории совершен прыжок из самолета, использующего солнечную энергию.
Аэроплан поднялся на высоту полтора километра. Парашютист Рафаэль Домьян не спеша выбрался из кабины, махнул рукой и бросился вниз. Приземление прошло без каких-либо происшествий.
По мнению спортсмена, самолет на солнечных батареях — идеален для этого вида спорта. Главные преимущества — невысокая скорость и отсутствие расходов на авиационное топливо.
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