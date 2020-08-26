Видео: первый в мире прыжок из самолета на солнечных батареях

В небе Швейцарии впервые в истории совершен прыжок из самолета, использующего солнечную энергию.

Аэроплан поднялся на высоту полтора километра. Парашютист Рафаэль Домьян не спеша выбрался из кабины, махнул рукой и бросился вниз. Приземление прошло без каких-либо происшествий.

По мнению спортсмена, самолет на солнечных батареях — идеален для этого вида спорта. Главные преимущества — невысокая скорость и отсутствие расходов на авиационное топливо.