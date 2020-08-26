Кандидаты новых партий на региональных выборах 2020 представили свои программы

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По мнению экспертов, появление новичков на политической арене свидетельствует о легитимности российской избирательной системы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Сергей Коньков, 5-tv.ru

Четыре новые партии выставят своих кандидатов на региональных выборах 2020. Сегодня лидеры этих политических стартапов представили свои программы на суд экспертов. Так, «Зеленая альтернатива», например, собирается сделать акцент на решении экологических проблем, а партия «Новые люди» намерена разбюрократить малый и средний бизнес, освободить предпринимателей от излишнего налогового бремени и расчистить молодым и активным дорогу в политику.

«Мы стараемся что-то критиковать, но при этом всегда давать какие-то свои предложения. В идеале предлагать не только что-то, что другие сделали, но и самим делать. Мы строим партию на свои средства. Наши кандидаты в 90% — 'это новички в политике. В этом есть минусы, но это дает и много плюсов. Это люди, не связанные с властью, беджетами, грантами и так далее. Ключевое — это то, что партия людей прогресса и развития», — рассказал основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Эксперты убеждены: появление новичков на политической арене свидетельствует о легитимности российской избирательной системы.

«От того, насколько эффективно эти партии выступят на региональных выборах 13 сентября, зависит, кто потом пойдет в Госдуму. Поэтому это соревнование среди новичков, дебютантов для нас имеет большое значение», — заявил президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

За три с половиной месяца все партии новичков набрали солидное число сторонников. К новым людям, например, себя причисляют 150 тысяч россиян.

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