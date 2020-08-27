Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Колумбии

Самолет авиакомпании Aliansa выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на юге Колумбии. Инцидент произошел при посадке авиалайнера в аэропорту города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Как сообщили в Управлении гражданской авиации на официальной странице в Twitter, на борту воздушного судна находилось трое членов экипажа. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент выясняются. Сведения о произошедшем уточняются.