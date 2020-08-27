Крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» провели стрельбы в Беринговом море

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В очередном этапе учений «Океанский щит-2020» были задействованы 15 кораблей Тихоокеанского флота, военно-морская авиация и береговые мобильные комплексы Бастион.

Фото, видео: www.globallookpress.com © MOD Russia, 5-tv.ru

В Беринговом море прошел очередной этап учений «Океанский щит-2020». Гвардейский крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» синхронно поразили цели крылатыми ракетами с расстояния 450 и 320 километров.

В учениях задействовали 15 кораблей Тихоокеанского флота, военно-морскую авиацию и береговые мобильные комплексы Бастион. Они произвели успешные пуски по мишеням.

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Крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» провели стрельбы в Беринговом море

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