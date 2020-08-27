Крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» провели стрельбы в Беринговом море
В очередном этапе учений «Океанский щит-2020» были задействованы 15 кораблей Тихоокеанского флота, военно-морская авиация и береговые мобильные комплексы Бастион.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © MOD Russia, 5-tv.ru
В Беринговом море прошел очередной этап учений «Океанский щит-2020». Гвардейский крейсер «Варяг» и атомная подлодка «Омск» синхронно поразили цели крылатыми ракетами с расстояния 450 и 320 километров.
В учениях задействовали 15 кораблей Тихоокеанского флота, военно-морскую авиацию и береговые мобильные комплексы Бастион. Они произвели успешные пуски по мишеням.
Читайте также
94%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?