Дом для полярников: Новые модули антарктической станции «Восток» показали в Ленобласти

В Ленинградской области журналистам показали новый дом для российских полярников. Хотя зимовочный модуль станции «Восток» больше напоминает океанский лайнер. Построили его на опытном заводе в Гатчине. Морозоустойчивый корпус выдерживает температуру минус 90, внутри — гостиничный комфорт. При этом все выполнено из инновационных облегченных материалов.

«Если бы здание было выполнено из бетона, раз в десять больше бы весило», — рассказал специалист ОАО «Запсибгазпром» Алексей Кузнецов.

Внутри зимовочного дома есть даже хирургическая операционная. Это — помимо новейшего оборудования для научных исследований и связи с большой землей. Новоселье полярники справят уже через две недели, когда модуль доставят к Южному полюсу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый российский полигон для изучения мерзлоты заработал в Арктике.