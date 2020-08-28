Дом для полярников: Новые модули антарктической станции «Восток» показали в Ленобласти
Морозоустойчивый корпус станции выдерживает температуру до минус 90 градусов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jonathan Carlile, 5-tv.ru
В Ленинградской области журналистам показали новый дом для российских полярников. Хотя зимовочный модуль станции «Восток» больше напоминает океанский лайнер. Построили его на опытном заводе в Гатчине. Морозоустойчивый корпус выдерживает температуру минус 90, внутри — гостиничный комфорт. При этом все выполнено из инновационных облегченных материалов.
«Если бы здание было выполнено из бетона, раз в десять больше бы весило», — рассказал специалист ОАО «Запсибгазпром» Алексей Кузнецов.
Внутри зимовочного дома есть даже хирургическая операционная. Это — помимо новейшего оборудования для научных исследований и связи с большой землей. Новоселье полярники справят уже через две недели, когда модуль доставят к Южному полюсу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый российский полигон для изучения мерзлоты заработал в Арктике.
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