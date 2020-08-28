Видео: Последствия «огненного» ДТП в Псковской области с двумя погибшими

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео последствий ДТП в Псковской области, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, на 456 километре трассы М-9 «Балтия» столкнулись Mercedes, автомобиль Kia и большегрузная фура. В результате лобового столкновения машин Mercedes загорелся и его водитель погиб на месте. Мужчина, находившийся за рулем Kia, также скончался.

В салоне Kia, предварительно, находились девочки в возрасте 5 и 8 лет, которые госпитализированы. Одна из них находится в реанимации.

МВД РФ

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.