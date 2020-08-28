Учебный парусник «Седов» начал океанскую часть своей экспедиции по Северному морскому пути. Барк вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна и держит курс на Петропавловск-Камчатский. Туда он придет в понедельник.

А пока корабль успешно преодолел довольно опасный отрезок маршрута — идти приходилось в плотном тумане, видимость — нулевая. Сейчас на борту «Седова» целых два потока курсантов из Мурманска и Калининграда.

Гардемарины тренируются забираться на 60-метровые мачты, поднимать и спускать паруса. Барк отправился в экспедицию на прошлой неделе. За три месяца он пройдет больше восьми тысяч миль, посетит крупнейшие порты российского севера и закончит путешествие в порту приписки — Калининграде.