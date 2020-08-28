Барк «Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна — видео
Учебный парусник начал экспедицию по Северному морскому пути
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Учебный парусник «Седов» начал океанскую часть своей экспедиции по Северному морскому пути. Барк вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна и держит курс на Петропавловск-Камчатский. Туда он придет в понедельник.
А пока корабль успешно преодолел довольно опасный отрезок маршрута — идти приходилось в плотном тумане, видимость — нулевая. Сейчас на борту «Седова» целых два потока курсантов из Мурманска и Калининграда.
Гардемарины тренируются забираться на 60-метровые мачты, поднимать и спускать паруса. Барк отправился в экспедицию на прошлой неделе. За три месяца он пройдет больше восьми тысяч миль, посетит крупнейшие порты российского севера и закончит путешествие в порту приписки — Калининграде.
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