Видео: Взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Как рассказали очевидцы, около полуночи в жилых домах возле предприятия пропал свет, вскоре после чего люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции завода. Об этом пишет издание «Думская». По предварительным данным, несколько прилегающих к НПЗ, Цементному заводу и Шкодовой горе улиц обесточены.

Информация о жертвах инцидента и пострадавших пока не поступала. Местные жители делятся своими догадками по поводу причин случившегося.

«Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово», — рассказал изданию Шкодовой Сергей.

Обстоятельства ЧП выясняются.