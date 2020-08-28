Видео: Взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 49

По словам очевидцев, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку.

Фото, видео: Социальные сети

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв. Как рассказали очевидцы, около полуночи в жилых домах возле предприятия пропал свет, вскоре после чего люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции завода. Об этом пишет издание «Думская». По предварительным данным, несколько прилегающих к НПЗ, Цементному заводу и Шкодовой горе улиц обесточены.

Информация о жертвах инцидента и пострадавших пока не поступала. Местные жители делятся своими догадками по поводу причин случившегося.

«Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово», — рассказал изданию Шкодовой Сергей.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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