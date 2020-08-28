Не все успел: Синдзо Абэ ушел в отставку. Что дальше?

Правительство Японии ждут большие изменения. Премьер-министр Синдзо Абэ сегодня объявил о своей отставке. Пост главы правительства он занимает с 2012 года и это решение далось ему нелегко.

Абэ извинился перед народом Японии и выразил сожаление, что так и не успел решить вопрос подписания мирного договора с Россией. Андрей Захаров подробнее.

У входа в здание правительства японии журналистов сегодня было больше, чем обычно. Но на приветствия Синдзо Абэ лишь слегка поднял руку, отказавшись от каких-либо комментариев. Хотя уже в тот момент знал — это заседание для него последнее в качестве премьер-министра.

И правительство, и правящая партия давно беспокоились о состоянии премьера. И советовали хорошенько отдохнуть. Слухи об отставке появились две недели назад: Абэ взял трехдневный отпуск, чтобы пройти медобследование. Скорее всего, именно мнение врачей стало решающим: когда сильные боли мешают национальным делам — нужно уходить.

На фоне этих сообщений ключевые индексы Токийской биржи упали сразу на несколько процентных пунктов, резко снизился индекс Nikkei. Хотя именно подъем экономики был главным приоритетом Абэ, ее в Японии даже назвали «абэномикой».

«Он хотел избавиться от дифляции — это снижение цен. В Японии столько всего много и столько всего построено, что цены просто снижаются и соответственно люди ничего не хотят тратить, потому что завтра будет дешевле», — объясняет экономист Дмитрий Прокофьев.

На международной арене от Абэ прежде всего ждали заключения мирного договора с Россией по итогам Второй Мировой войны. И решения Курильского вопроса — одного из ключевых для японцев. Задача эта была не под силу всем предшественникам, но казалось, что именно Синдзо Абэ удастся договориться с Владимиром Путиным. Но вышло иначе.

«Проблема подписания мирного договора с Россией и проблема изменения Конституции, к сожалению, остаются нерешенными. Мы давали обещания по этим вопросам не только на уровне правительства, но и на уровне партии», — заявил в прощальной речи премьер-министр.

Решать непростой курильский вопрос предстоит теперь новому премьер-министру. Но многие эксперты уверены: внешнеполитический курс Японии сильно не изменится. Ведь 58-м главой кабмина Японии станет однопартиец Абэ.

«Не будет Синдзо Абэ все равно кто-то другой будет педалировать тему Курильских островов здесь не нужно испытывать никаких иллюзий. По той лишь причине, что она является одной из очень важных составных частей национальной идеологии», — считает политолог Армен Гаспарян.

Многие главы государств подчеркивали: с Абэ приятно иметь дело. По-японски вежливый, он старался выстроить особые, доверительные отношения. Владимиру Путину, к примеру, подарил щенка акито-ину по кличке Юмэ. В Кремле уже выразили сожаление в связи с отставкой премьера.

«Он внес неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений. Путин высоко ценит его вклад. Мы желаем Синдзо Абэ скорее справиться с проблемами со здоровьем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отставка Синдзо Абэ оживит работу японского парламента. Ведь именно там выбирают главу кабинета министров. Назначение императора — лишь формальность. Но ее сейчас ждут все на Востоке и на Западе. Япония — член большой семерки, один из ведущих игроков в мире. От ее позиции зависит слишком много в Азиатско-Тихоокеанском регионе.