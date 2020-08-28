«Если бы в Мексиканском заливе!» — капитан ВМФ о реакции США на подлодку у Аляски

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 68

Капитан первого ранга назвал действия коллег неотъемлемой частью службы.

Фото, видео: МО РФ, 5-tv.ru

Ничего удивительного не увидел в появлении российской подлодки «Омск» у берегов Аляски капитан первого ранга Игорь Британов. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, что такие маневры являются неотъемлемой частью службы моряков.

«Это повседневная служба. Подводные лодки для этого и созданы. Это Тихий океан. Весь Тихоокеанский флот по всему этому океану плавает. Американский флот по всему этому океану плавает и подходит ближе к нашим берегам. Кто-то за кем-то следит, кто-то готовится стрелять ракетами», — пояснил капитан.

По его словам, в годы его службы советские подводные лодки подходили и на куда более близкое расстояние к берегам вероятного противника. Тем не менее, ни к каким внештатным ситуациям это не приводило.

«Я удивляюсь — ладно, если бы в Мексиканском заливе кого-то бы обнаружили! Это уже ближе, проблема… А так, я когда был командиром корабля, я к США на 500 километров подходил. Потому что там были мои позиции для стрельбы. А сейчас, этот „Омск“ — это тоже крылатые ракеты. Может, он за кем-то следит», — предположил Британов.

Ранее американские рыбаки пожаловались на присутствие российские военных кораблей в Беринговом море. По их сигналу береговая охрана связалась с военным командованием США на Аляске, которое подтвердило, что судна РФ находятся в международных водах и не нарушают нормы морского права. На всякий случай за кораблями было установлено наблюдение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах появления российской подлодки у берегов Аляски.

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