Федор Емельяненко рассказал о смерти своего тренера
Владимир Воронов скончался в возрасте 55 лет.
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Фото, видео: Instagram @fedoremelianenkoofficial
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко на своей странице в Instagram рассказал о печальном событии. В возрасте 55 лет умер его тренер Владимир Воронов. Что стало причиной трагедии — пока не сообщается. В публикации в соцсети тяжеловес рассказал, каким был его наставник.
«Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни», — написал Емельяненко, отметив, что Владимир Воронов с самого детства был частью его семьи.
43-летний спортсмен также отметил, что Воронов был требовательным наставником, всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты его жизни.
Владимир Воронов являлся заслуженным тренером РФ и мастером спорта СССР по дзюдо. Наставником Федора Емельяненко он был с 1986 года.
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