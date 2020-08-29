Федор Емельяненко рассказал о смерти своего тренера

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Алиса Маркова
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Владимир Воронов скончался в возрасте 55 лет.

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Фото, видео: Instagram @fedoremelianenkoofficial

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко на своей странице в Instagram рассказал о печальном событии. В возрасте 55 лет умер его тренер Владимир Воронов. Что стало причиной трагедии — пока не сообщается. В публикации в соцсети тяжеловес рассказал, каким был его наставник.

«Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни», — написал Емельяненко, отметив, что Владимир Воронов с самого детства был частью его семьи.

Instagram @fedoremelianenkoofficial

43-летний спортсмен также отметил, что Воронов был требовательным наставником, всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты его жизни.

Владимир Воронов являлся заслуженным тренером РФ и мастером спорта СССР по дзюдо. Наставником Федора Емельяненко он был с 1986 года.

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