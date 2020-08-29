Премьер-министр Южной Осетии освобожден от должности

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев освобожден от должности. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что указ об отставке правительства вместе с его главой подписал президент республики Анатолий Бибилов. Обязанности главы правительства республики были возложены на вице-премьера Бекоева.

Накануне в Южной Осетии прошел стихийный митинг из-за смерти Инала Джабиева, который был подозреваемым в нападении на главу МВД республики Игоря Наниева. Как сообщали местные СМИ, Джабиев скончался в больнице Цхинвала. На его теле были обнаружены следы побоев, по предварительным данным, нанесенных силовиками. Президент республики Анатолий Бибилов решил отстранить от должности Наниева на время расследования дела о гибели задержанного.

Покушение на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева было совершено 17 августа — его машину обстреляли вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала. Тогда никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых.