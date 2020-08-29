Премьер-министр Южной Осетии освобожден от должности

|
Алиса Маркова
Срочная новость 28

Указ об отставке правительства вместе с его главой подписал президент республики.

Премьер-министр Южной Осетии освобожден от должности

Фото: Rso-government.org

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев освобожден от должности. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что указ об отставке правительства вместе с его главой подписал президент республики Анатолий Бибилов. Обязанности главы правительства республики были возложены на вице-премьера Бекоева.

Накануне в Южной Осетии прошел стихийный митинг из-за смерти Инала Джабиева, который был подозреваемым в нападении на главу МВД республики Игоря Наниева. Как сообщали местные СМИ, Джабиев скончался в больнице Цхинвала. На его теле были обнаружены следы побоев, по предварительным данным, нанесенных силовиками. Президент республики Анатолий Бибилов решил отстранить от должности Наниева на время расследования дела о гибели задержанного.

Покушение на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева было совершено 17 августа — его машину обстреляли вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала. Тогда никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Стала известна причина смерти тренера Федора Емельяненко
15:33
Россия признает легитимность выборов в Белоруссии — Путин
15:17
Премьер-министр Южной Осетии освобожден от должности
14:57
Как чувствует себя Певцов, из-за которого чуть не сорвалось начало сезона в «Ленкоме»
14:39
Шокирующее видео: женщина жестоко избила и оттаскала за волосы маленького мальчика в Казани
14:21
«Укропами» не называли»: как Украина связана с задержанием россиян в Белоруссии?

Сейчас читают

Интересное положение? Фанаты гадают, почему юный сын Валерии внезапно сыграл свадьбу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок