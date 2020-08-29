Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» умер через день после юбилея

|
Алиса Маркова
Срочная новость 71

Народный артист СССР Владимир Андреев скончался в возрасте 90 лет.

Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» умер через день после юбилея

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Умер звезда фильма «Сказка о царе Салтане». Народный артист СССР Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Причины смерти устанавливаются.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Андреев также являлся театральным режиссером и педагогом.

Он родился 27 августа 1930 года в Москве. За долгие годы работы в кино он снялся в десятках фильмов, в таких как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум» и других.

С 1990 года Андреев работал художественным руководителем в театре Ермоловой. Кроме того он преподавал в ГИТИСе будучи заведующим кафедрой актерского мастерства. Среди его подопечных были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович и другие.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» умер через день после юбилея
17:15
«Не мешайте, они сами развалят дело» — адвокат Жорин о суде Тарасова с экс-женой
16:54
«Я места себе найти не мог!» — Дима Билан рассказал о своей болезни
16:36
В отношении матери, жестоко избившей сына в Казани, возбуждено уголовное дело
16:19
Около 18 тысяч человек вышли на митинг в Берлине против ограничений из-за COVID-19
16:02
Стала известна причина смерти тренера Федора Емельяненко

Сейчас читают

«В детстве не любила музыку»: сестра Димы Билана о начале карьеры, фобиях и дурном характере
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок