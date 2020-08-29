Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» умер через день после юбилея

Умер звезда фильма «Сказка о царе Салтане». Народный артист СССР Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Причины смерти устанавливаются.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Андреев также являлся театральным режиссером и педагогом.

Он родился 27 августа 1930 года в Москве. За долгие годы работы в кино он снялся в десятках фильмов, в таких как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум» и других.

С 1990 года Андреев работал художественным руководителем в театре Ермоловой. Кроме того он преподавал в ГИТИСе будучи заведующим кафедрой актерского мастерства. Среди его подопечных были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович и другие.