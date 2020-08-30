Любовь в генах: Почему некоторые люди склонны к романтике больше других?

Ученые из Университета Макгилла в Квебеке нашли у влюбчивых и склонных к романтике людей мутацию, повышающую выработку окситоцина — «гормона любви». Именно он влияет на выражение чувств к партнеру и желание сблизиться со своей второй половинкой, сообщает Scientific Reports.

Прийти к таким выводам исследователям позволил научный эксперимент. В нем приняли участие 111 пар, состоящих в отношениях порядка пяти лет. Испытуемых попросили рассказать о том, с какой периодичностью они смеются, шутят, улыбаются и испытывают приятные эмоции при общении с партнером. Также при опросе учитывалось, как они проводят время с избранниками. Получив необходимые сведения, специалисты изучили геномы участников.

Оказалось, что мутация гена CD38, связанного с выработкой окситоцина, влияет на формирование близкой привязанности и так называемому чувству «бабочек в животе».

Те, у кого была выявлена данная мутация, больше времени проводили с любимыми, предпочитали болтать друг с другом чаще других, а также не обращали внимания на ошибки партнеров и с огромным желанием приходили к ним на помощь.

Отмечается, что пары с выявленной мутацией чувствовали себя более счастливыми в отношениях. Очевидно, необычное изменение генов влияет на романтический настрой.

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