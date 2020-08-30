Много внешних факторов: как изменились протесты в Белоруссии за три недели

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Митинги привели к расколу белорусского общества. Люди заметно устали. И чем дальше, тем больше похоже, что так называемая революция в республике уже окончательно захлебнулась.

Фото, видео: REUTERS /BelaPAN, 5-tv.ru

Решение Владимира Путина о мобилизации резерва это четкий сигнал Западу. Вы пришли не туда и не с тем. Здесь такие отрепетированные майданы не проходят. Потому как белорусский народ всегда был и остается нашим верным другом. Неслучайно Россия и Белоруссия создали единое союзное государство. И это прекрасно понимают миллионы белорусов, для которых очередные заокеанские печеньки — это всего лишь дешевый трюк, уловка. Ваши методички, господа политтехнологи, устарели. Несите новые. В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь, который отправился в Минск и пообщался с народом. Подробности в репортаже.

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