Разошлись, как ширинка Ильича: Солист Little Big мог уйти от жены к коллеге?

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Василий Заика
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Пользователи сети предполагают, что Илья Прусикин состоит в отношениях с Софьей Таюрской.

Разошлись, как ширинка Ильича: Солист Little Big мог уйти от жены к коллеге?

Фото: Instagram @sonyatayurskaya, @saharnaya

Солиста петербургской группы Little Big Илью Прусикина, который с расстегнутой ширинкой записал видеообращение о предстоящем разводе с Ириной Смелой, уличили в новом романе. Большинство подписчиков знаменитости предполагают, что «Ильич» состоит в отношениях с коллегой — Софьей Таюрской.

«Вангую — скоро увидим Прусикину Соню (девичья Таюрская)»

«Ильич, застегни ширинку!»

«Эх, что за… 100% Сонька — разлучница»

«Расходятся не только Ира и „Ильич“, но и ширинка „Ильича“»

«Это было последней каплей. Я больше не верю в любовь», — комментируют подписчики под публикацией на YouTube-канале.

Илья Прусикин и Ирина Смелая 31 августа выложили в сеть видеообращение, в котором заявили о своем обдуманном решении. Супруги отметили, что о расставании они «договорились» еще в конце 2019 года. По их словам, причиной стали «отношения на расстоянии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист Little Big и его супруга объявили о разводе.

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