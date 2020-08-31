Разошлись, как ширинка Ильича: Солист Little Big мог уйти от жены к коллеге?
Пользователи сети предполагают, что Илья Прусикин состоит в отношениях с Софьей Таюрской.
Фото: Instagram @sonyatayurskaya, @saharnaya
Солиста петербургской группы Little Big Илью Прусикина, который с расстегнутой ширинкой записал видеообращение о предстоящем разводе с Ириной Смелой, уличили в новом романе. Большинство подписчиков знаменитости предполагают, что «Ильич» состоит в отношениях с коллегой — Софьей Таюрской.
«Вангую — скоро увидим Прусикину Соню (девичья Таюрская)»
«Ильич, застегни ширинку!»
«Эх, что за… 100% Сонька — разлучница»
«Расходятся не только Ира и „Ильич“, но и ширинка „Ильича“»
«Это было последней каплей. Я больше не верю в любовь», — комментируют подписчики под публикацией на YouTube-канале.
Илья Прусикин и Ирина Смелая 31 августа выложили в сеть видеообращение, в котором заявили о своем обдуманном решении. Супруги отметили, что о расставании они «договорились» еще в конце 2019 года. По их словам, причиной стали «отношения на расстоянии».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист Little Big и его супруга объявили о разводе.
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