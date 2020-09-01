В Минобороны опровергли нарушение границ Дании российским Су-27

Ни дает покоя НАТО перехват американского истребителя B-52 российским истребителем Су-27. Накануне в альянсе заявили, что якобы наш пилот нарушил воздушное пространство в районе принадлежащего Дании острова Борнхольм.

Министерство обороны России опровергло заявление НАТО о нарушении воздушного пространства Дании российским истребителем Су-27. Авиаинцидент произошел 28 августа.

В оборонном ведомстве сообщили: самолет подняли в воздух, чтобы не допустить нарушения российских границ американским бомбардировщиком. Во время сопровождения американца Су-27 следовал только над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ других стран.