В Минобороны опровергли нарушение границ Дании российским Су-27

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Светлана Шевченко
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Ранее с обвинениями накануне обрушились в НАТО, заявив что перехват B-52 произошел в районе острова Борнхольм.

В Минобороны опровергли нарушение границ Дании российским Су-27

Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Ни дает покоя НАТО перехват американского истребителя B-52 российским истребителем Су-27. Накануне в альянсе заявили, что якобы наш пилот нарушил воздушное пространство в районе принадлежащего Дании острова Борнхольм.

Министерство обороны России опровергло заявление НАТО о нарушении воздушного пространства Дании российским истребителем Су-27. Авиаинцидент произошел 28 августа.

В оборонном ведомстве сообщили: самолет подняли в воздух, чтобы не допустить нарушения российских границ американским бомбардировщиком. Во время сопровождения американца Су-27 следовал только над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ других стран.

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