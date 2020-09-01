Видео: автомобиль провалился под землю в центре Астрахани

В Астрахани от жары плавится асфальт. Да так, что на дорогах появляются огромные ямы. В одну из них провалился автомобиль.

Инцидент произошел на одном из перекрестков в центре города. Машина ушла под землю на глазах у очевидцев.

По одной из версий причиной ЧП мог стать и прорыв коммунальных сетей. Водой размыло грунт и нагретый на солнце асфальт не выдержал. Сообщается, что водитель не пострадал, он успел вовремя покинуть машину.