Видео: автомобиль провалился под землю в центре Астрахани
ЧП произошло средь бела дня на глазах шокированных очевидцев.
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Фото, видео: ВКонтакте / Дамир Карпов; 5-tv.ru
В Астрахани от жары плавится асфальт. Да так, что на дорогах появляются огромные ямы. В одну из них провалился автомобиль.
Инцидент произошел на одном из перекрестков в центре города. Машина ушла под землю на глазах у очевидцев.
По одной из версий причиной ЧП мог стать и прорыв коммунальных сетей. Водой размыло грунт и нагретый на солнце асфальт не выдержал. Сообщается, что водитель не пострадал, он успел вовремя покинуть машину.
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