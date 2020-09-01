Как экстрасенсы боролись за жизнь Бари Алибасова и при чем тут Лидия Федосеева-Шукшина?

Новые подробности развода Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной! Кого продюсер винит в том, что их семья распалась? Как Бари чувствует себя после выхода из психиатрической клиники? Откуда в его квартире взялась кукла вуду? И правда ли, что на семью шоумена наложено проклятье? Об этом и многом другом узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бари Алибасов официально заявил — его брак с Федосеевой-Шукшиной подошел к концу! Продюсер и актриса прожили вместе два года. И все это время Бари пел дифирамбы ненаглядной супруге.

«Лида, это самый любимый человек в моей жизни, правда», — говорит звездный продюсер.

И вдруг — развод! Алибасов делится: решение не было спонтанным. Он шел к этому несколько месяцев. А окончательно утвердился в своем мнении после недавней выписки из психиатрической больницы!

«Он абсолютно вменяем, сомневаться в его психическом здоровье нет никаких оснований», — говорит на этом юрист Сергей Жорин.

Причиной развода Алибасов называет резко изменившееся поведение жены. Он уверен — их семейное счастье разрушила младшая дочь Лидии Николаевны Ольга. Именно она настраивала мать против него.

«Как сказал Алибасов, Шукшину как будто подменили. Она стала говорить какие-то вещи, которые не соответствуют действительности», — отмечает Жорин.

Конфликт в звездном семействе начался после того, как Шукшина подарила одну из своих квартир Алибасову. Словно предчувствуя возможные последствия, адвокат Сергей Жорин снял процесс подписания документов на видео.

Спустя какое-то время Лидия Николаевна стала утверждать, что супруг обманом заставил ее переписать на него недвижимость. И потребовала вернуть квартиру обратно!

Но Бари уверен — Лидия Николаевна не могла так быстро поменять свое мнение. Ей явно кто-то помог.

«Все, что Лида говорит — это говорит Оля. Она ее сидит и долбит: скажи то, скажи это», — заявляет продюсер.

Подтверждает слова отца и его сын, Бари-младший:

«Ольга стоит над ухом у Лиды и говорит: «Это Барик забрал у тебя квартиру, там чужие люди оргии устраивают. Он с помощником устраивает оргии, тебя туда не пустят!»

По словам шоумена, истинная цель Ольги — забрать жилье матери себе. Причем, такая ситуация происходит уже не в первый раз.

«Как Лида плакала… Она не могла найти себе места, когда Оля две ее квартиры в Шуи продала пока мать не знала», — сетует Бари Каримович.

Но сейчас Алибасов решительно настроен дать падчерице отпор. В первую очередь, чтобы защитить свою пока еще супругу.

«Оле я не хочу дать ничего, даже использованный спичечный коробок. Оля столько вреда нанесла Лиде…» — решительно заявляет продюсер.

Бари утверждает — он не отбирал квартиру у Лидии Николаевны. Она принадлежит ему только по документам. И сделано это было исключительно в целях безопасности.

«Лиде я сказал, что в этой квартире будешь жить ты столько, сколько сможешь», — заявляет звезда.

Шоумен делится: несмотря на все разногласия, он до сих пор считает Шукшину родным человеком. И искренне переживает за ее здоровье. Вот только сын продюсера уверен — отцу сейчас нужно, в первую очередь, подумать о себе. Во время последней уборки помощница по хозяйству нашла под матрасом Бари Каримовича куклу вуду!

«Эта кукла, которая заряжена на смерть, заряжена очень хреново, в ней были иголки вставлены в голову и печень», — рассказывает Бари-младший. — «(Кукла) заряжена где-то два года назад, а что у нас было два года назад? Свадьба с Лидией Николаевной Шукшиной».

Неужели Шукшина или кто-то из ее окружения действительно приложил руку к несчастьям Алибасова?

«Кукла сделана женской рукой. Это абсолютно точно. Делала женщина. Волосы светлые. Не старая. Средних лет… Это квартирно-жилищный вопрос все-таки. Он присутствует здесь. И именно какая-то вредоносная мотивация существует», — делает свое заключение экстрасенс Дарья Миронова.

«Женщина, волосы русые, слегка склонна к полноте, круглое лицо», — вторит ей церемониальный маг Анастасия Кохан.

Сразу несколько сильнейших экстрасенсов заявили — Алибасов и правда в опасности.

«Безусловно, в квартире есть предметы, которые вам были подарены с чужеродной энергетикой, которая оттягивает вашу энергию», — делает заключение для Алибасова Наталья Верба — эзотерик-практик.

Чтобы спасти мужчину от темных, они провели обряд очищения. А после магического ритуала медиумы успокоили продюсера — теперь он под надежной защитой. Уже через пару месяцев Бари Алибасов может стать завидным холостяком и начать новую жизнь. Но вряд ли она будет тихой и спокойной. Он наверняка придумает, чем в очередной раз удивить поклонников.