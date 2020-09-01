Первые кадры с места расстрела бизнесмена Деданина в Татарстане
Известного предпринимателя расстреляли у ресторана «Аристократ».
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Фото, видео: Instagram @bugulmadps
Первое видео с места убийства бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину расстреляли у ресторана «Аристократ» в Бугульме.
Дело Евгения Деданина получило широкую огласку в 2018 году. Мужчина убил двоих грабителей, забравшихся в его дом.
Когда злоумышленники проникли в его дом, они связали семью бизнесмена. Деданину удалось освободиться и оказать им сопротивление. Во время драки бизнесмен нанес бандитам удар ножом. Они скончались на месте происшествия.
В настоящий момент подозреваемый в убийстве задержан. На место происшествия выехал и. о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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