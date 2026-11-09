Пассажиры спят, пилоты тоже: вскрылась пугающая правда об авиарейсах

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Многие признались, что вынуждены работать в условиях сильной усталости из-за напряженного графика.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Silas Stein; 5-tv.ru

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Семь из десяти летчиков гражданской авиации спят за штурвалом

Ужасающую статистику обнародовала Европейская ассоциация пилотов. Выяснилось, что семь из десяти летчиков гражданской авиации спят за штурвалами. Организация опросила больше семи тысяч специалистов. И три четверти из них признались, что только за последний месяц хотя бы раз засыпали на рабочем месте, прямо во время рейса.

Причина — в очень плотном графике. Пилоты рассказали, что садятся за штурвал, зная, что не могут гарантировать безопасность полета.

Сон важен для представителей всех профессий. Ученые, проанализировавшие данные более 472 тысяч взрослых, пришли к выводу: здоровый сон может быть связан со значительно меньшим риском развития некоторых видов рака. Результаты исследования представили на Неделе пищеварительных заболеваний 2026 года.

Исследователи отметили, что оценивать ночной отдых только по количеству часов недостаточно, поскольку два человека могут спать одинаковое время, но существенно различаться по качеству сна. Среди рекомендаций — получать достаточно естественного света утром, придерживаться стабильного расписания, сокращать алкоголь и яркий свет экранов вечером, а при регулярной бессоннице, громком храпе или сильной дневной сонливости обращаться к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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