Очередь на три часа: петербуржцы массово «переобуваются» в шиномонтажках

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Запись во многих мастерских расписана на неделю вперед.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Автомобилистам лучше не ждать, пока зима нагрянет без предупреждения. Хоть в Северной столице снега еще и нет, но шиномонтажные мастерские уже работают на пределе. Водители массово меняют летнюю резину на зимнюю, да так рьяно, что запись во многих расписана на неделю вперед.

Как сейчас обстоят дела с сезонной переобувкой — проверил корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Минусовая температура, пусть ночью и местами, первый снег и первый иней на лобовых стеклах уже были, а значит, старт холодного сезона состоялся. Да и количество свободных окошек в расписании шиномонтажных мастерских стремится к нулю.

«У нас каждая машина час занимает. Каждый час есть машина. А дальше я не знаю, как будет, что будет. Это смотря какая погода — если будет снег, разгар будет точно», — сказал сотрудник СТО Александр Очилов.

Ажиотаж, как снежный ком, набирает силу. Тем, кто не записывался в сервис на определенное время, приходится ожидать в живой очереди по несколько часов.

«Сказали, ожидание в районе полутора часов, потому как все уже готовятся к зиме, пора переобуваться. Потому что опасно, скользко, уже потихонечку заморозки, особенно за городом. Соответственно, уже пора», — сказала Анастасия Воронина.

«Было семь машин, я был восьмой. Ну и потихонечку двигались, двигались. И вот уже почти прошло три часа», — сказал Владимир Зелепугин.

Свободные слоты в шиномонтажках расписываются на неделю вперед. Раньше других резину стараются сменить те, кто передвигается по дорогам ночью, и те, кто выезжает за город.

«Летняя резина чувствительна к низким температурам, и она дубеет. То есть ее свойства фрикционные, к сожалению, снижаются. Она хуже позволяет автомобилю разгоняться, она хуже позволяет автомобилю тормозить. Маневренность автомобиля, его управляемость на дороге тоже сильно ухудшается, поэтому, конечно, не нужно ждать низких температур и снега как такового», — сказал автоэксперт Виталий Новиков.

Самый верный признак для смены шин — ДТП из-за скользкой дороги. Первые холодные ночи уже стали причиной так называемых «паровозиков». Одна из таких аварий переросла в массовую — в Пушкине столкнулись сразу шесть автомобилей, перекрыв собой две из трех полос для движения.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя ноября обещает быть теплой. Но ночные заморозки и утренний гололед с нами уже до весны.

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