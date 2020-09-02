От графа Рошфора до пенсионера Воронина. Творческий путь Бориса Клюева

1 сентября скончался народный артист России Борис Клюев. Актеру, которого советский и российский зритель помнит по множеству театральных и киноролей, было 76 лет. Последние два года он боролся с раком легких, тщательно скрывая от посторонних свой недуг. 5-tv.ru вспоминает, каким был путь знаменитого артиста, который смог воплотить за свою жизнь таких разных персонажей — от благородного графа Рокфора из саги о трех мушкетерах до Николая Петровича Воронина из комедийного сериала про жизнь простой российской семьи.

Несмотря на то, что Борис Клюев родился в театральной семье, о карьере служителя Мельпомены и Талии в детстве он не мечтал. Его отца, актера Владимира Клюева, не стало, когда маленькому Боре было всего четыре года. По словам самого артиста, в те годы он легко предавался мечтам о том, чтобы стать моряком — именно такой путь прочил ему отец. Все поменялось, когда в школу, где он учился, пришла артистка РСФСР Клавдия Половикова и поставила спектакль «Чертова мельница». В нем мальчику дали роль и на следующее утро он проснулся знаменитым.

Самой яркой ролью Клюева в начале творческого пути стал граф Рошфор в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Любопытно, что этого персонажа у актера чуть не увел Михаил Боярский — изначально на эту роль прочили именно его. Пробы, по мнению самого Клюева, прошли не очень удачно — режиссеру он не понравился. И действительно, вначале его кандидатуру не приняли, когда смотрели пробы на Одесской киностудии. Но заказ на картину был из Москвы, поэтому окончательное слово было за столицей — и оттуда пришло долгожданное приглашение.

Всего через два года, в 1980 году, Клюев получает приглашение на роль — старшего брата Холмса Майкрофта в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Вообще, следует отметить, что Клюев много играл исторических и литературных персонажей. На его счету — Рихард Вагнер в картине «Жизнь Берлиоза», герцог Бургундский в «Короле Лире», Григорий Орлов в фильме «Михайло Ломоносов», князь Бельский в «Хождении по мукам» и множество других громких персонажей.

Современному зрителю Клюев, конечно, запомнился по яркой роли пенсионера Николая Петровича Воронина в сериале «Воронины». Но мало кто знает, что наряду с этим многосерийным проектом, который длился десять лет и завершился только в 2019 году, Борис Владимирович снимался и в других сериалах, которые заслуживают внимания. Он отметился ролями и в «Каменской», и в сериале «Сердцеедки», «Простые истины», «Бешеная». Кроме того, в 2013 году он вошел в актерский состав сериала «Улицы разбитых фонарей». Здесь ему удалось воплотить образ военного человека, так разительно отличающийся от привычного амплуа пенсионера, который так полюбился поклонникам «Ворониных».

В 2018 году появились первые слухи о болезни актера: у него обнаружили рак легкого. Несмотря на это, артист не отказался от съемок. Уже будучи больным, он сыграл в исторической драме «Годунов» роль митрополита Дионисия. Комментировать состояние здоровья актер не любил — всегда держался бодро и предпочитал рассказывать о съемках и ролях.

О личной жизни Бориса Клюева известно немного. У артиста было три брака, но про первые два он особо не распространялся. Последнюю любовь — Викторию — он встретил 45 лет назад. В этом браке у него родился единственный сын Алексей, которого супруги потеряли в 1993 году — 24-летний парень умер от сердечной недостаточности.

Память об артисте была увековечена еще при жизни: в 2019 году увидел свет документальный фильм «Египетская сила Бориса Клюева» режиссера Ольги Ивановой.

Известно, что прощание с горячо любимым народным артистом России Борисом Клюевым пройдет в родном для него Малом театре в Москве.

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