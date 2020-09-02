Трамп прибыл в протестующий город Кеношу

Эфирная новость 17

Глава государства пообещал финансовую помощь в восстановлении города, а от встречи с семьей погибшего афроамериканца отказался.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

В американском городе Кеноша люди снова вышли на улицы против жестокости полиции и расовой дискриминации после расстрела полицией афроамериканца Джейкоба Блейка.

На таком явно недружелюбном фоне проходит визит в город Дональда Трампа. Он уже встретился с местными правоохранительными органами и оценил ущерб, который был нанесен городу во время недавних беспорядков. На восстановление и безопасность Трамп пообещал дать денег — почти 50 миллионов долларов. А вот навещать семью убитого Блейка президент не собирается.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
-0.22 88.15
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Названа предварительная причина убийства бизнесмена в Татарстане
8:37
Все это — о любви: последняя роль и мужчины в жизни Ирины Печерниковой
8:30
Финалисты конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус
8:24
Греция открыла границы: как не нарваться на штраф в 500 тысяч рублей
8:20
Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Бориса Клюева
8:12
Парты в шесть рядов и посменные переменки: как стартовал учебный год в России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Какие пособия и жилищные программы могут получить молодые семьи в России?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок