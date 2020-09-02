Трамп прибыл в протестующий город Кеношу
Глава государства пообещал финансовую помощь в восстановлении города, а от встречи с семьей погибшего афроамериканца отказался.
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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
В американском городе Кеноша люди снова вышли на улицы против жестокости полиции и расовой дискриминации после расстрела полицией афроамериканца Джейкоба Блейка.
На таком явно недружелюбном фоне проходит визит в город Дональда Трампа. Он уже встретился с местными правоохранительными органами и оценил ущерб, который был нанесен городу во время недавних беспорядков. На восстановление и безопасность Трамп пообещал дать денег — почти 50 миллионов долларов. А вот навещать семью убитого Блейка президент не собирается.
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